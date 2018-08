Lehtikuva/Gabriel Bouys

Englantilainen Forest Green Rovers on tiettävästi maailman ensimmäinen jalkapalloseura, jonka otteluissa on myynnissä ainoastaan vegaanista ruokaa. Kakkosliigassa pelaavan Roversin otteluissa ei siis tarjoilla katsojille munuaispiiraita peribrittiläiseen tapaan. He saavat tyytyä quorn-pohjaiseen Q Pie -nimiseen tuotokseen, josta on tullut nopeasti hittituote The New Lawn -stadionilla.

Aiemmin sumusaarten aladivareita vaihtelevalla menestyksellä kyntäneestä Forest Greenistä tuli mediailmiö vuonna 2010, kun seuran pääomistajaksi tuli tuulivoimayhtiö Ecotricityn omistaja Dale Vince. Uusi nokkamies järkytti konservatiivisempaa osaa futisväestä jo seuraavana vuonna lopettaessaan kokonaan punaisen lihan myynnin Forest Greenin ottelutapahtumissa.

Seurasta tuli täysin vegaaninen muutamaa vuotta myöhemmin, ja se pyrkii toiminnassaan täydelliseen hiilineutraaliuteen. Pelaajat syövät seuran tapahtumissa ainoastaan vegaanista ruokaa. Sähköä tuotetaan aurinkoenergialla, ja muovi on kielletty stadionilla. Futishumoristien mukaan niin sanottuna muoviseurana tunnetun MK Donsin vierailu The Newn Lawnilla voisi olla viimeksi mainitun periaatteen osalta ongelma – puhumattakaan suomalaisista vastineista tulevaisuuden eurocupeissa.

Kasvisruoka on ollut polttava puheenaihe myös Suomessa viime aikoina puolustusvoimien päätettyä, että armeijaan tulee pakollinen viikoittainen kasvisruokapäivä. Perustelut olivat järkeenkäypiä. Ainakin osittainen kasvispainotteiseen ruokavalioon siirtyminen on ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta elintärkeä asia. Samalla varusmiesten ja kantahenkilökunnan terveys kohenee.

Armeijan päätös sai hyytelöpuolue sinisiä edustavan puolustusministeri Jussi Niinistön pillastumaan. Niinistön mukaan ”armeija ei taistele linssikeiton ja kukkakaalipirtelön voimalla”. Tämä trollaus saattoi olla takiaispuolueen viimeinen viereiseen pöytään saakka haiseva hönkäys poliittisilla areenoilla. Samalla sotahistorian dosentilta unohtuivat faktat takavuosien korpisoturien ruokavalion osalta. Sodissakin vedettiin soijaa lihan ollessa harvinainen elintarvike. Jo tuolloin ymmärrettiin proteiinia löytyvän muistakin tuotteista.

Esimerkit murtavat sitkeästi eläviä myyttejä eläinperäisen ruoan välttämättömyydestä ihmiselle.

Myös jalkapalloareenoilta löytyy kasvava määrä joko kokonaan tai ainakin pääosin kasvispainotteisella ruokavaliolla operoivia pelaajia, vaikka jalkapallo on äärimmäisen raju kestävyysurheilulaji. Huipputason otteluissa valtaosa pelaajista juoksee 90 minuutin aikana 10–13 kilometriä ja ottaa samalla rajuja taklauksia vastaan suojanaan ainoastaan sinisten saavutuksista kertovan kirjan paksuiset kartongit jaloissaan.

Eräs heistä on maailman ehdottomaan kärkeen kuuluva Lionel Messi. Pallotaikuri kertoi alkuvuodesta argentiinalaiselle TV-kanava La Cornisalle voineensa aiemmin usein pahoin ja oksentaneensa otteluiden aikana. Ongelmat johtuivat ruokavaliosta, ja täyskäännös tapahtui vuoden 2014 MM-kisojen jälkeen. Italialainen ravitsemusterapeutti Guiliano Poser loihti Messille uuden kasvispainotteisen ruokavalion, joka pohjautuu muun muassa oliiviöljyn, täysjyväviljojen ja proteiinipitoisten itujen käyttöön.

Muita jalkapallokauden ajan kasvisruokavaliolla porskuttavia nykyfutaajia ovat muun muassa Manchester Cityn Sergio Aguero, Arsenalin Hector Bellerin sekä täysvegaaniksi ryhtynyt Bournemouth-veteraani Jermaine Defoe. Myös muista urheilulajeista löytyy vastaavia esimerkkejä. Aloittaa voi vaikka formulakuski Lewis Hamiltonista ja tenniksessä huimaa tulosta tehneistä Williamsin siskoksista. Joku saattaa myös muistaa kasarilta tutun pikajuoksija Carl Lewisin.

Lopuksi on todettava, että urheilijoiden valintojen taustalla ovat epäilemättä kasvisruoan terveysvaikutukset. Yksilöiden tekemät valinnat eivät yksin tuota ruokaan ja ilmastonmuutokseen liittyviin isoihin käännöksiin tarvittavaa nopeaa vipuvoimaa. Siinä tarvitaan vahvaa kansainvälistä regulaatiota ja vero-ohjausta. Joka tapauksessa Forest Greenin ja huippufutaajien tarjoamat esimerkit murtavat sitkeästi eläviä myyttejä eläinperäisen ruoan välttämättömyydestä ihmiselle.

