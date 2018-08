Lehtikuva/Sebastian Willnow

Kommentti: Väkivaltainen äärioikeisto on riehunut ennenkin Saksassa – nyt yksi asia tekee siitä vahvemman

Saksalainen Die Toten Hosen -yhtye teki vuonna 1993 kappaleen, jonka nimeksi tuli vapaasti suomennettuna ”Tervetuloa Saksaan”. Kappale käsittelee tuolloin nousussa ollutta väkivaltaisen äärioikeiston nousua.

1990-luvulla äärioikeisto nousi voimakkaasti erityisesti entisen Itä-Saksan alueilla. Jo ennen DDR:n luhistumista stalinistisen sortokoneiston alla nuorisoa alkoi kiehtoa uusnatsismi. Muurin murtumisen ja Saksan yhdentymisen jälkeen tämä jatkui.

Hyvän pohjan väkivaltaiselle äärioikeistolaisuudelle tarjosi Itä-Saksassa räjähdysmäisesti noussut työttömyys, joka syrjäytti myös nuoria. Heidän kohteekseen joutuivat ulkomaalaiset ja ulkomaalaisilta näyttäneet ihmiset.

Eri puolilla entistä Itä-Saksaa tapahtui järkyttäviä äärioikeiston hyökkäyksiä. Pahimmillaan ne johtivat useiden ihmisten kuolemaan.

Viime viikonloppuna Saksin osavaltion Chemnitzissä 90-luvun aaveet palasivat kummittelemaan. Äärioikeisto onnistui lietsomaan yhden ihmisen kuolemaan johtaneesta tappelusta mellakan, jonka yhteydessä jahdattiin umpimähkään ulkomaalaisilta näyttäviä ihmisiä.

Pahinta oli se, että poliisi oli voimaton äärioikeiston edessä. Viranomaiset eivät pystyneet estämään hyökkäyksiä viattomien kimppuun. Ylipäänsä on äärimmäisen huolestuttavaa, että äärioikeisto onnistui ottamaan kaupungin kadut haltuunsa edes lyhyeksi aikaa.

Chemnitzin tapahtumat olivat osoitus siitä, että äärioikeisto ja uusnatsit ovat jälleen nousussa Saksassa. Erilaiset ryhmittymät tekevät yhteistyötä keskenään. Chemnitziin saapui äärioikeistolaisia riehujia eri puolilta itäistä Saksaa, kertoivat Saksan viranomaiset.

Valtaosa näistä riehujista on nuoria tai nuorehkoja miehiä. Monilla heistä on taustaa myös jalkapallohuliganismissa, joka on suuri ongelma erityisesti alemmilla sarjatasoilla. Juuri niillä tasoilla, joilla itäsaksalaiset seurat tuppaavat pelaamaan.

Vaikka Saksan yhdistymisestä on kohta kulunut 30 vuotta, ovat erot lännen ja idän välillä edelleen huomattavat. Sosioekonomiset ongelmat ovat idässä huomattavasti yleisempiä. Itä-Saksassa on myös paljon paikkoja, joihin verrattuna Suomen pahimmat muuttotappioalueet ovat lähes El Doradoja.

Äärioikeistolla ei 1990-luvulla Saksassa ollut parlamentaarista tukea. Muutama uusnatsipuolue pyristeli muutaman prosentin kannatuksella, mutta valtakunnallisesta menestyksestä ne eivät pystyneet edes haaveilemaan.

Nyt tilanne on täysin toinen. Alternative für Deutschland -puolue (Vaihtoehto Saksalle) on noussut ryminällä Saksan parlamenttiin. Saksin osavaltiossa se saattaa nousta kohta suurimmaksi puolueeksi.

Toten Hosenin kappaleessa lauletaan maasta, jossa niin moni vaikenee hullujen marssiessa kaduilla yrittäessään todistaa, että saksalaiset ovat jälleen saksalaisia.

Hullut ovat jälleen marssimassa Saksassa ja myös muualla Euroopassa.

”Olen kyllästynyt vain puhumaan ja seisoskelemaan. Tälle viholliselle en aio enää kääntää selkääni”, kuuluu kappaleen kutsu vastarintaan.

Se on ajankohtaisempaa kuin koskaan, mutta vastarinnan tulee olla väkivallatonta.