Lehtikuva/Jussi Nukari

Hallitus ei ole vieläkään löytänyt kovin vaikuttavia keinoja työttömyyden kovan ytimen purkamiseen.

Hallitus kiitteli kilpaa yhteistyötään julkaistessaan tänään viimeisen budjettiriihensä tulokset. Sekä pääministeri Juha Sipilä (kesk.), valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) ministeri Sampo Terho (sin.) kuittailivat hyvän yhteistyön olevan niin hyvää, että sitä voisi jopa jatkaa.

Oppositiopuolueet ovat varmasti aivan toista mieltä sekä hallituksen ensi vuoden budjetista että jatkosta. Hallitus ei perunut opposition vaatimia etuuksien indeksijäädytyksiä eikä koulutusleikkauksia.

Vaikka työllisyys on parantunut, työttömiä on 270 000. Edelleenkin otetaan velkaa budjetin alijäämän täytteeksi. Orpo ja Sipilä nostivat 2020-luvun kestävyyden olevan edelleen ongelma perustellen sillä, että väestö ikääntyy ja palvelujen tarve kasvaa. Näihin vedoten on pienituloisilta leikattu – päätös päätökseltä – koko hallituskauden ajan.

Hallitus kartoittaa työttömyyden luonnetta.

Hallitus asetti jo työllisyystavoitteita seuraavalle hallituskaudelle: Tavoitteena tulee olla 75 prosentin työllisyysaste. Sipilä laskeskeli virkamiesten nyrkkisääntöön viitaten tämän tarkoittavan noin 100 000 työllisen lisäystä.

Työttömyyden taittamiseksi pikkupuroja

Hallitus asetti kolmen kansliapäällikön koplan valmistelemaan työllisyyttä ja kasvua. Kansliapäällikkö Martti Hetemäen johtaman ryhmän tavoitteena on nopea työllistyminen. Rahaa siirretään ministeriöstä toiseen, jotta pitkään työttömänä olleiden koulutusta voidaan lisätä.

Palkkatuen käyttöä lisätään, prosessia yksinkertaistetaan ja käsittelyaikaa lyhennetään. Yrityksille maksetaan palkkio, jos työtön työllistyy. Palkkatukea suunnataan myös osatyökykyisten työllistämiseen. Järjestöjen palkkatuki nostetaan 4 000 henkilötyövuoteen.

Sipilän mukaan uutta rahaa enemmän kaivettiin työllistämiseen määrärahoja käyttämättä jätetyistä työllistämisrahoista. TE-toimistoissa kannustetaan palkkiolla hakemaan työpaikkoja työttömille.

Heikosti menestynyt Lex Lindström jatkaa

Lex Lindströmiä jatketaan osana työkykyohjelmaksi nimettyä pienten purojen virtaa. Yli 60-vuotiaat viisi vuotta työttömänä olleet voivat hakea tukea odottaakseen eläkkeelle pääsyä.

Rahaa varattiin ykkösvaiheessa 5 000:lle työttömälle, mutta vain pari tuhatta on hakenut eläketukea.

Työttömien työkykyä kartoitetaan pää päältä, ja heidän työkykynsä arvioidaan. Lokakuussa valmistuu myös tutkimus työttömyydestä. Siinä kartoitetaan Orpon mukaan sitä, millaisia ihmisiä on työttömien joukossa.

– Tiedetään, että työttömien joukossa on tuhansia työkyvyttömiä, totesi Orpo tiedotustilaisuudessa.

Pienituloisimmille eläkeläisille 9 euroa kuukaudessa



Hallitus hehkuttaa, että se poistaa eriarvoisuutta eivätkä tuloerot kasva. Samaan aikaan se kuitenkin pitää ennallaan kaikkein pienituloisimmille suunnattujen etuuksien indeksijäädytykset.

Ensi vuonna tehdään takuueläkkeeseen yhdeksän euron korotus. Lapsiperheille kotiapua lisätään ja lastensuojeluun tulee 25 miljoonan lisäys, mikä ei riitä kattamaan tarvetta. Lastensuojelun resursseista on huutava pula.