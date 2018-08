Lehtikuva/Jussi Nukari

SAK pitää budjettiriihen innovaatiotukiin lupaamaa tasokorotusta tervetulleena.

SAK kiittää budjettiriihen innovaatiotukiin lupaamaa tasokorotusta tervetulleena, mutta valitettavana sitä, että hallitus ei perunut pienissä yrityksissä työskentelevien työntekijöiden työsuhdeturvan heikentämistä.

Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) johdolla pidetty hallituksen budjettiriihi päättyi keskiviikkona.

Täyskäännös leikkausten linjaan

Hallituksen päätös sijoitussäästötileistä on askel väärään suuntaan.

SAK:sta arvioitiin tuoreeltaan, että hallituksen päättämä liki 100 miljoonan euron pysyvä tasokorotus tutkimus- ja kehitystoimintaan vahvistaa talouskasvua ja on tervetullut täyskäännös hallituksen aiempaan leikkauspolitiikkaan.

– Tutkimus- ja innovaatiotuet ovat avainasemassa talouskasvun tukemisessa. Ilahduttavaa, että hallitus on tältä osin tullut SAK:n linjoille ja peruuttaa aiempia leikkauksiaan, sanoo Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n pääekonomisti Ilkka Kaukoranta.

Ideologista verotusta

Kaukorannan mukaan hallituskausi on todistanut, että ideologinen suhtautuminen verotukseen johtaa huonoon politiikkaan.

Hän kuvailee linjaa toteamalla, että jätettyään verotuksen pois työkalupakista hallitus yritti vahvistaa julkista taloutta leikkaamalla muun muassa sosiaaliturvasta, koulutuksesta, kehitysyhteistyöstä, tutkimuksesta ja innovaatiotuista.

– Hallituksen leikkauslinja on ollut inhimillisesti, poliittisesti ja taloudellisesti kestämätön. Leikkauksilla on kurjistettu pienituloisia ja syöty tulevan kasvun edellytyksiä. Onneksi näitä leikkauksia on nyt alettu myös perumaan, Kaukoranta arvioi.

Varallisuus kovemmin verolle

SAK toteaa, että nyt pidetyssä budjettiriihessä paikkailtiin pienillä täsmäpanostuksilla aiempia koulutusleikkauksia. Se odottaa seuraavalta hallituskaudelta oppivelvollisuuden pidentämistä ja aikuiskoulutuksen tehostamista.

Työvoimapolitiikan osalta budjettiriihen päätökset palkkatuen vahvistamisesta ovat SAK:n näkökulmasta oikeansuuntaisia.

SAK muistuttaa, että työllisyyden parantaminen on ensisijainen keino julkisen talouden vahvistamiseen. Lisäksi SAK esittää verotuksen keinoja.

SAK on jo aiemmin ehdottanut varallisuuden verottamista nykyistä enemmän.

– Hallituksen päätös sijoitussäästötileistä on askel väärään suuntaan. Se käytännössä keventää pääomaverotusta ja vähentää valtion verotuloja. Nyt pitäisi vahvistaa julkista taloutta, eikä luoda uusia verohelpotuksia sijoittajille.

Hallitus ei perunut esitystään työsuhdeturvan heikentämisestä pienissä yrityksissä. SAK:n hallitus kokoontuu maanantaina 3. syyskuuta arvioimaan tilannetta tältä osin.