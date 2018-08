BBC-tuotannon Kulttuurien juurilla (Civilizations, 2018) toisen jakson puolivälissä ryhdytään tarkemmin erittelemään kehityskulkua, jonka puitteissa veistoksen sanotaan selkeimmin kuvastaneen käsitystä siitä, mitä kulttuuri ylipäänsä on. Jakson alkuperäinen nimi ”How Do We Look?” on saanut yksiulotteisen suomennoksen Ihmisen kuva.

Vuosituhannet kysymyksen ympärillä taittuvat vikkelään. Näin voi löytyä yhteys vaikkapa antiikin veistoksista kännykkäkameralla otettuihin selfie-tuotoksiin.

Kulttuuri on jatkumoa, eri puolilta saatuja virikkeitä ja muutosten virtaa.

Yksi jakson keskeisistä teemoista on kysymys korkeimmasta vallasta. Sen kuuluisimpia ilmentymiä ovat muinaisen Egyptin jättimäiset faaraoiden patsaat. Piirre ilmenee myös uskonnollisella tasolla (= Rion Jeesus-patsas) ja on elävä nykypäivän poliittisessa kulttuurissa: Erdoğania esittävät seinäjulisteet turkkilaisessa kaupunkikuvassa rinnastuvat oman aikansa faaraoiden kuten Leninin tai Stalinin patsaisiin.

Piirre on innoittanut nykytaidetta etsimään uutta tapaa tehdä monumentaalisia ihmishahmoja. Vaikuttava esimerkki on Antony Gormleyn veistos Pohjoinen enkeli (Angel of the North, 1998): monumentti edustaa kansaa ja kunnioittaa Koillis-Englannin teollista perintöä.

Erityisen huomionarvoista jaksossa ovat antiikin Kreikkaa ja Roomaa käsittelevät osuudet ja niissä muutamien yksittäisten veistosten (esim. Lepäävä nyrkkeilijä, noin 325 eaa., Menophantosin Afrodite, noin 75 eaa.) tarinat.

Tältä pohjalta edetään kulttuurisessa mielessä pitkälle, kun päädytään puheeseen oman aikamme kauneusihanteista varsinkin ulkonäön suhteen. Tällä saralla liikkuma-alaa luonnehditaan hyvin kapeaksi, ja samalla esiin tuodaan isot tekijät kuten länsimainen imperialismi ja globalisaatio.

Saksalainen Johann Joachim Winckelmann nosti 1700-luvun puolivälissä kuuluisuuteen Belvederen Apollon (noin 300 eaa.). Sitä alettiin yleisesti pitää ensin historian hienoimpana veistoksena ja pikku hiljaa koko korkeakulttuurin symbolina.

Aiheen puitteissa päädytään jälleen valtateemaan ja annetaan samalla esimerkkejä keskiössä aikansa suurvallat Ranska ja Englanti – käy selväksi, miten mahtiasema tehtiin näyttävällä tavalla näkyväksi.

Historia: Kulttuurien juurilla, osa 2/6: Ihmisen kuva.