Kati Kivimäki

Museoliiton koordinoimaan, tänä vuonna kolmatta kertaa järjestettävään Kutsu poliitikko museoon -kampanjaan osallistuu lähes 70 poliitikkoa.

Kampanjan aikana tehdään näkyväksi museoiden toimintaa kulissien takana. Poliitikkojen museovierailuilla tuodaan esille museoiden monipuolista työtä ja koko Suomen kattavan museoverkoston yhteiskunnallista merkitystä.

Miksi museot kutsuvat poliitikkoja töihin, Forssan museon johtaja Kati Kivimäki?

– Poliitikkoja kutsutaan sen takia, että he päättävät museoiden rahoituksesta ja jotkut jopa museoiden olemassaolosta. Haluamme, että poliittiset päättäjät näkevät, mitä museotyö oikeasti on ja miksi työ on toisinaan hyvin hidasta.

Eivätkö päättäjät ymmärrä museon toimintaa ilman alan työkokemusta?

– Poliitikkojen on hyvä ymmärtää myös se, että jokainen vaihe museotyöstä ei näy yleisölle. Meillä poliitikko pääsee näkemään museotyön seikkaperäisemmin kuin että hän vain tulisi katsomaan valmiita näyttelyitä.

Mitä työtä poliitikot teillä Forssan museossa tekevät?

– Meillä ministeri Sanni Grahn-Laasonen osallistuu tekstiiliarkistojen järjestämiseen ja digitointiin. Meillä on myös muutama museon vapaaehtoinen auttamassa.

Eivätkö poliitikot käy tarpeeksi museoissa vai miksi heitä patistellaan?

– Jotkut käyvät, mutta eiväthän kaikki ihmiset muutenkaan aina museoihin tule. Jotkut ovat innokkaampia museon ystäviä kuin toiset.

– Poliitikotkin ovat tavallisia ihmisiä. Ehkä tämä on mahdollisuus näyttää heillekin hiukan paremmin, mitä se oikein museotyö on.

Pärjäävätkö poliitikot museoiden töissä?

– Uskon, että pärjäävät. Vierailut ja työtehtävät valmistellaan sillä tavalla, että niihin pystyy osallistumaan ilman museoalan koulutustakin.

Miksi poliitikon pitäisi tulla museoon?

– Tämä on myös muille museovieraille hyvä tapa tutustua oman kunnan kunnallispoliitikkoihin.