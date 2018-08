Lehtikuva/Jean-Francois Monier

Nicolas Hulotin lähtö vie Ranskan hallituksesta yhden sen tunnetuimmista jäsenistä ja on isku presidentti Emmanuel Macronille.

Ranskan ympäristöministeri Nicolas Hulot ilmoitti tiistaina France Inter -radiokanavalla eroavansa tehtävästään.

Hulot on Ranskassa erittäin tunnettu henkilö, ja hän on ollut presidentti Emmanuel Macronille eräänlainen ”radikaali alibi” hallituksessa, joka muuten on painotuksiltaan varsin talousoikeistolainen.

Hulot sanoi, että hän ei ilmoittanut etukäteen erostaan Macronille eikä pääministeri Edouard Philippelle, koska ”he olisivat taivutelleet minua jäämään”.

Hulot valitti lobbarien suurta valtaa Macronin politiikkaan.

Hulot sanoi, että viimeiset 12 kuukautta ovat olleet hänelle kärsimystä, eikä hän enää ”halunnut valehdella itselleen”.

Hulot sanoi kokeneensa, ettei ekologisella ajattelulla ollut merkittävää sijaa hallituksessa, vaan kaikki muu on mennyt sen edelle.

Hallitus on Hulotin mukaan ”ponnistellut pitääkseen yllä sitä talouden mallia, jonka syytä kaikki ilmasto-ongelmat ovat. Olemme ottaneet pieniä askeleita, ja Ranska on tehnyt paljon enemmän kuin muut maat, mutta riittävätkö pienet askeleet? Vastaus on, että eivät.”

Hulot valitti erityisesti kiistojaan maatalousministeri Stéphane Travertin kanssa sekä lobbarien suurta vaikutusvaltaa Macronin ja hallituksen politiikkaan.

Hyväksyi Macronin tarjouksen

Nicolas Hulot, 63, tuli aluksi tunnetuksi valokuvaajana ja toimittajana. Vuonna 1990 hän perusti nimeään kantavan ympäristösäätiön.

Hulot tavoitteli vuonna 2011 Ranskan vihreiden (EELV) presidenttiehdokkuutta, mutta hävisi äänestyksessä Eva Jolylle.

Kolme edellistä presidenttiä eli Jacques Chirac, Nicholas Sarkozy ja François Hollande tarjosivat Hulotille ministerinpaikkaa, mutta hän kieltäytyi.

Emmanuel Macronin tarjoukseen Hulot tarttui, ja viime vuoden toukokuussa hänestä tuli ympäristöministeri, viralliselta titteliltään ”ekologisen ja solidaarisen muutoksen ministeri”.

Ministeriön toimialaan kuuluvat ympäristöasioiden lisäksi liikenne ja asuminen. Macronin hallituksessa tähän lisättiin vielä energia-asiat.

Lentokenttähanke lopetettiin

Le Monde -lehti katsoo Hulotin joutuneen hyväksymään monia itselleen vastenmielisiä päätöksiä, mutta saavuttaneen myös symbolisesti tärkeitä voittoja.

Yksi niistä oli tammikuussa tehty päätös hylätä kymmenen vuotta valmisteilla ollut hanke uuden suurlentokentän rakentamiseksi Länsi-Ranskaan Notre-Dame-des-Landesin kuntaan. Hankkeella oli suuri sekä paikallinen että ympäristönsuojelijoiden vastustus.

Hulotin kaudella laadittiin myös suunnitelma, jonka mukaan fossiilisten polttoaineiden valmistus lopetetaan Ranskassa vuoteen 2040 mennessä, samoin tehtiin periaatepäätös torjunta-aine glyfosaatin kieltämiseksi Ranskassa vuoteen 2022 mennessä.

Aikakauslehti Ebdo kirjoitti helmikuussa, että Hulotia on syytetty vuonna 1997 tapahtuneesta seksuaalisesta ahdistelusta. Entisen presidentin François Mitterrandin tytär Pascale Mitterrand vahvisti myöhemmin, että hän oli tapauksen uhri. Hulot on kiistänyt syyllistyneensä tekoon.