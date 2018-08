Jarno Mela

Vasemmiston verouudistus tähtää kestävään rakennemuutokseen.

Vasemmistoliiton tiistaina julkistetussa vero-ohjelmassa esitetään muun muassa varallisuusveron palauttamista, ympäristölle haitallisten tukien karsimista sekä Ruotsin mallin mukaisen lentoveron kokeilemista.

Esitellessään vero-ohjelmaa Lahdessa eduskuntaryhmänsä kesäkokouksessa vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson korosti sitä, että verotuksen on samaan aikaan turvattava hyvinvointivaltion rahoitus, tasattava tulo- ja varallisuuseroja sekä vauhditettava tuotannon, kulutuksen, asumisen ja liikkumisen kestävää rakennemuutosta.

– Varallisuutta ja ympäristöhaittoja pitää verottaa nykyistä enemmän, Anderson sanoi.

Ympäristöverotuksen osalta hallituksen toiminta on ollut epäjohdonmukaista.

– Pääomatuloveroista tulee tehdä aidosti progressiivisia. Tällä hetkellä monet suurituloiset nostavat keinotekoisia pääomatuloja ja maksavat niistä hyvin alhaista veroa.

Andersson muistutti siitä, että vasemmiston mallissa kevennetään pieni- ja keskituloisten tuloveroja.

– Kun veropohjia laajennetaan ja tiivistetään, veroasteita voidaan jonkin verran laskea, hän sanoi.

Hän vertasi esitystä valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) puheisiin verotuksesta. Hallituksen budjettiriihi alkoi tiistaina Orpon johdolla.

– Budjettiriiheen tultaessa valtiovarainministerillä on taas mielessään uusi tuloveroale. Petteri Orpon veropopulismi on haitallista ympäristölle, tasa-arvolle ja hyvinvoinnille, Andersson totesi.

Verotuksen kokonaisuus pienentämän tuloeroja

Ympäristöverojen kiristäminen on Anderssonin mukaan välttämätöntä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Hän totesi kuitenkin, että tasaveroina ne ovat kuitenkin tuloeroja kasvattavia.

Andersson painottikin että yksittäisten verojen sijaan oleellista on se, että verojärjestelmä kokonaisuudessaan pienentää tulo- ja varallisuuseroja.

– Verotusta on myös täydennettävä tulonsiirtojen ja kattavien julkisten hyvinvointipalveluiden avulla, hän sanoi.

Vasemmistoliiton vero-ohjelma pyrkii yhdistämään ilmastopolitiikan ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden.

– Tämä on suurin eromme esimerkiksi kokoomukseen nähden. Kokoomukselle ja Petteri Orpolle tärkeintä tuntuu olevan progressiivisten tuloverojen jatkuva leikkaaminen, regressiivisten verojen lisääminen ja hyvinvointivaltion rahoituspohjan rapauttaminen, Andersson arvioi.

– Ympäristöverotuksen osalta hallituksen toiminta on ollut epäjohdonmukaista: Esimerkiksi autoilun verotus huomioi päästöt hieman aiempaa paremmin, mutta samaan aikaan on kasvatettu teollisuuden uusiutumattoman energian verotukia ja pienennetty kaivosten sähköveroa.

Verotuksen aika sopeutua muutokseen

Tulo- ja varallisuusverouudistusten lisäksi vasemmistoliiton vero-ohjelma sisältää kymmeniä toimenpide-ehdotuksia, jotka koskevat asumisen, liikenteen, energiantuotannon, maatalouden ja yritysten verottamista. Pakettiin sisältyy myös lista harmaan talouden ja verovälttelyn vastaisia toimia.

Osana uudistuspakettiin puolue karsisi ympäristölle haitallisia verotukia satojen miljoonien edestä. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi teollisuuden energiaveropalautusten kohtuullistamista.

– Vero- ja tukijärjestelmämme on aika sopeutua siihen valtavaan muutokseen, jonka keskellä elämme. Ympäristökriisi on ratkaistava, ja se on tehtävä tavalla, joka ei kasvata tulo- ja hyvinvointieroja vaan kaventaa niitä. Vasemmistoliitolla on uskottava ratkaisu tähän aikamme suurimpaan haasteeseen, Andersson sanoi.

Vasemmistoliiton verouudistus: http://www.vasemmisto.fi/yleinen/vasemmistoliiton-kestava-verouudistus/