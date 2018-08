Lehtikuva/Abbas Momani

Israelin armeija on pidättänyt vuosittain 500–700 alaikäistä palestiinalaista. He joutuvat sotaoikeuteen, useimmiten syytettynä kivien heittelystä, Defense for Children International Palestine (DCIP) raportoi.

Järjestö avusti vuosina 2012–2017 Länsirannalla 727:ää pidätettyä lasta, joista 72 prosenttia oli kokenut vankeudessa väkivaltaa. 700:lla ei ollut oikeudessa tukenaan vanhempaa tai oikeusavustajaa, ja 117 vietti yli kymmenen päivää erityssellissä.

Israel on hyväksynyt YK:n lasten oikeuksien sopimuksen, joka kieltää alaikäisten mielivaltaisen pidättämisen, kiduttamisen ja muun julman kohtelun, DCIP:n asianajaja Brad Parker muistuttaa.

Juuri kellään ei ollut oikeudessa tukenaan vanhempaa tai oikeusavustajaa.

Hänen mukaansa lasten oikeuksien kunnioittaminen edellyttää Israelin yli 50-vuotisen miehitysvallan päättymistä Palestiinassa.

Englanninkielinen versio