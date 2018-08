Kirjoittajat

Maryan Abdulkarim on mm. Naisasialiitto Unionin varapuheenjohtajana toiminut yhteiskunnallinen aktivisti, joka työskentelee median ja vaikuttamisen sekä taiteen ja kulttuurin parissa. Hän on ollut perustamassa Feminististä puoluetta.

Eveliina Talvitie on vapaa toimittaja ja kirjailija. Hän on julkaissut aiemmin muun muassa teokset Miten helvetissä minusta tuli feministi (2016), Hieno vai huono – Nainen jolla on maine (2015) ja Keitäs tyttö kahvia – Naisia politiikan portailla (2013).