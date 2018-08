Lehtikuva/Adam Ihse

Ruotsin historiallisiin vaaleihin on vajaat kolme viikkoa. Maan puoluekentässä tapahtuu raju muutos, jos kansalaiset äänestävät, kuten mielipidemittaukset ennakoivat.

Natsisympatiajuuristaan tunnettu ruotsidemokraatit on kivunnut kolmen suurimman puolueen joukkoon toiseksi suurimmaksi sosiaalidemokraattien ja kokoomuksen väliin.

Vasemmistopuolue on nostanut kannatustaan edellisiin vaaleihin verrattuna, ja vihreät näyttäisivät ylittävän parlamentin kynnyksen. Metsäpaloista syntynyt ilmastonmuutoskeskustelu on tukenut vihreitä. Tämä on nyt hautautunut osin Göteborgin pelkoja herättäneisiin autopaloihin, joista ruotsidemokraatit ottavat hyödyn irti.

Ruotsidemokraattien nousu on osa samaa ilmiöiden sarjaa kuin presidentti Donald Trumpin valinta, Ison-Britannian brexit-äänestys sekä oikeistopopulististen ja nationalististen puolueiden nousu Euroopassa.

Pettyneet kansalaiset ovat äänestäneet muutoksen puolesta elitistiseksi ja itselleen vieraaksi kokemaansa valtaa vastaan. Taustalla on pelko omasta tulevaisuudesta, mikä on johtanut maahanmuuttovihamielisyyteen ja rasismin kasvuun.

Ruotsissa ennakoidaan osan työläistaustaisista sosiaalidemokraattien äänestäjistä siirtyvän ruotsidemokraattien taakse, vaikka puolue on kiristänyt ruotsidemokraattien pelossa maahanmuuttokantojaan.

Maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikalla elämöinyt ruotsidemokraatit nostaa turvapaikanhakijat yhteiskunnallisten ongelmien syntipukiksi.

Hallituksen muodostaminen tulee olemaan vaalien jälkeen erittäin vaikeaa. Ruotsissa on pitkä historia ruotsidemokraattien eristämisessä. Mikään puolue ei ole ilmoittanut haluavansa tehdä yhteistyötä ruotsidemokraattien kanssa senkään jälkeen, kun puolue on ryhtynyt siistimään poliittista puhettaan aikaisemmasta.

Ruotsidemokraattien vaalituloksen jälkeen kysytäänkin, onko strategia ollut oikea ja mitä olisi viisasta tehdä.

Suomessa perussuomalaiset olisi otettu hallitukseen vuoden 2011 eduskuntavaalien jälkeen, jos puolue olisi lähtenyt. Sipilän hallituksessa puolue on jakautunut kahtia ja menettänyt puolet kannatuksestaan.

Oppositiossa puolue olisi lihottanut kannatustaan. Se olisi elämöinyt oppositiossa pahemmin vuonna 2015 saapuneiden turvapaikanhakijoiden kustannuksella.

