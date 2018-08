Intia-päivä Järjestetään Helsingissä Kaisaniemen puistossa 26.8. Päivä esittelee intialaista kulttuuria Koko perheen tapahtuma on maksuton Suomessa asuu noin 11500 intialaista, joista puolet on Suomen kansalaisia. Suomessa on noin 750 intialaista opiskelijaa. Lähetystö järjestää paljon tapahtumia, niitä voi seurata lähetystön Facebook-sivuilta.

Ennakkoluuloton vieraaseen kulttuuriin tutustuminen voi toimia parhaassa tapauksessa opintomatkana.

Elokuun lopulla kolmatta kertaa järjestettävä Intia-päivä esittelee laajasti intialaista kulttuuria sekä suomalaisista että intialaisista näkökulmista.

Yleisölle ilmainen tapahtuma esittelee maan perinteisten ja klassisten puolien lisäksi myös kulttuurin modernimpaa ilmenemistä.

– Haluamme näyttää suomalaisille tanssin, musiikin, kirjallisuuden ja ruuan monimuotoisuutta eri puolineen, sanoo Intian Suomen suurlähettiläs Vani Rao.

Intia-päivä tarjoaa suomalaisille mahdollisuuden vaikuttua intialaisen kulttuurin ilmentymistä. Suurlähettiläs puolestaan kertoo itse vaikuttuneensa suomalaisten läheisestä luontosuhteesta ja sen heijastumisesta kulttuuriimme.

– Asutte erittäin moderneissa kaupungeissa ja silti jokaisella suomalaisella on jonkinlainen yhteys maaseutuun ja metsään. Se, että näin nykyaikainen maa voi olla niin syvästi yhteydessä luonnon kanssa, on erittäin harvinaista ja jotain mistä me kaikki voimme oppia jotain, Rao sanoo.

– Olette todella onnekkaita, kun teillä on nämä upeat metsät. Intiassa ei ole paljon metsäalueita.

Kulttuurista linkittymistä

Lähetystö tekee monella tasolla asioita, jotka tuovat maitamme lähemmäs toisiaan. Yksi näistä tasoista on kulttuurinen linkittyminen, jota tapahtuu esimerkiksi turismin kautta.

– Intialaiset tulevat Suomeen ja haluavat tietää enemmän maasta ja vastaavasti suomalaiset matkustavat Intiaan. Tuomme myös intialaista kulttuuria Suomeen, jotta ihmiset voisivat ymmärtää maata paremmin.

Intia on väkimäärältään maailman toiseksi ja pinta-alaltaan seitsemänneksi suurin maa. Maassa on 29 osavaltiota ja monin paikoin se muistuttaa Eurooppaa. Itsenäisenä valtiona Intia on nuori, mutta sen monimuotoisella kulttuurilla on erittäin pitkä historia, joka heijastuu voimakkaasti ihmisten arkeen.

Maa kehittyy nopeasti, mutta intialaiset pitävät tiukasti kiinni juuristaan riippumatta siitä, missä he asuvat. Tämä näkyy muun muassa heidän pukeutumisessaan, musiikissa, tanssissa ja ruuissa joita intialaiset syövät.

– Koska ymmärtäminen tuo ihmiset lähemmäs toisinaan, niin haluamme tuoda muun muassa näitä asioita esille Intia-päivän muodossa.

Suurlähettiläs kertoo näkevänsä suomalaisissa paljon rakkautta Intiaa kohtaan. Se tulee esille esimerkiksi joogan ja erilaisten intialaisten tanssimuotojen opetuksen suosiossa ympäri Suomea.

Suomessa sekä opiskellaan että opetetaan paljon intialaiseen kulttuuriin liittyviä asioita. Intia-päivän aikana on mahdollista nähdä väläys siitäkin, mitä intialaiset ja suomalaiset esiintyjät tekevät täällä yhdessä.

Aktiivinen yhteisö

Aiemmin Kaapelitehtaalla järjestetty tapahtuma on kasvanut suuremmaksi ja tänä vuonna se valtaa Kaisaniemen puiston.

Päivän aikana voi tanssi- ja musiikkiesityksistä nauttimisen lisäksi muun muassa ottaa hennatatuoinnin tai opetella sarin sidontaa. Päivä tarjoaa omaa ohjelmaa myös lapsille ja sen aikana on mahdollista maistella intialaisia ruokia. Ravintolakeittiöiden lisäksi tarjolla intialaisen yhteisön jäsenten valmistamia ruokia, joita ei ravintoloista saa.

Rao sanoo, että Intia-päivä on yksi osoitus suomessa asuvan intialaisen yhteisön aktiivisuudesta ja se luo pohjaa muille vastaaville tapahtumille.

Päivän ohjelmasta ja tapahtuman organisoinnista vastaa kokonaan vapaaehtoisista koostuva intialainen yhteisö ja Suomi-Intia -Seura.

– On todella ainutlaatuista, että meillä on näin hyvin organisoitunut yhteisö. He kaikki haluavat näyttää parhaita puolia Intiasta suomalaisille. Toivomme tietysti, että sää on hyvä ja mahdollisimman moni tulee paikalle, Rao sanoo.

Näkökulmia Intiaan ja Suomeen

Suomalaisille Intia saattaa olla useimmiten tuttu Bollywood -elokuvista, mutta voiko niiden kautta nähdä oikeaa Intiaa?

– Bollywood edustaa vain elokuva-alaa yhdessä osassa Intiaa. Samankaltaista elokuvateollisuutta on myös Etelä-Intiassa, Itä-Intiassa ja niin edelleen. Luultavasti suomalaiset ovat nähneet pääosin Bollywoodin valtavirtaan kuuluvia elokuvia, jotka kaunistelevat ja romantisoivat monia asioita ja kulttuuria. Samaan aikaan ne toki esittelevät monia Intialle tyypillisiä asioita.

Bollywoodissa kaupallisen elokuvan rinnalla tehdään vaihtoehtoisia pienen budjetin elokuvia, jotka avaavat paremman näkymän Intiaan.

– Elokuvat ovat yksi tapa tutustua Intiaan, mutta toivoisin, että suomalaiset löytäisivät esimerkiksi Intia-päivän ja sen myötä toisenlaisen näkökulman maahan ja sen kulttuuriin, Rao toteaa.

Kulttuuria oppii ymmärtämään parhaiten matkustamalla, mutta toinen tapa voi olla esimerkiksi elokuvien katsominen.

Suurlähettiläs kertoo, että pohjoismaiset tv-ohjelmat ja elokuvat ovat kasvattaneet suosiotaan Intiassa.

– Pohjoismaisista rikossarjoista ja elokuvista käytetään nimeä Nordic Noir. Jotkut ystäväni ovat katsoneensa Netflixistä tai Amazonista suomalaisia rikoselokuvia ja he kyselevät minulta, miksi maa jonka kansalaiset ovat niin onnellisia, rauhallisia ja hiljaisia tekevät tällaisia synkkiä rikoselokuvia ja sarjoja.

Elokuvien lisäksi muun muassa pesäpallo on herättänyt Intiassa kiinnostusta ja lajia käydään pelaamassa Suomessa.

Nopeita muutoksia

Yksi Intia-päivän tavoitteista on välittää toisenlaista Intia-kuvaa. Ihmiset jotka eivät ole käyneet maassa luovat mielikuvansa pääosin median välityksellä.

– Ikävä kyllä media ei aina anna maasta kovin tasapuolista kuvaa. Intiassa tapahtuu paljon positiivisia asioita ja eteenpäin menemistä, mutta nämä asiat eivät yleensä näy mediassa.

Uutiskynnyksen ylittävät useimmiten väkivaltaan tai köyhyyteen liittyvät asiat. Toisenlaisesta Intiasta kertoo esimerkiksi se, että tällä hetkellä maassa on käynnissä useita sosiaalisia kehitysohjelmia.

– Olemme muun muassa aloittaneet ohjelman, jossa jokainen intialainen saa oman 12-numeroisen henkilönumeron, Aadharin.

Massiivinen ohjelma on ollut menestys. Kongressi on aloittanut myös ohjelman, jossa jokainen saa oman pankkitilin, tämä helpottaa maksamista. Aikaisemmin monilla ihmisillä ei ole ollut omaa tiliä.

Rao sanoo, että suuria muutoksia tapahtuu jatkuvasti.

– Olemme nuori maa, vuonna 2020 väestön keski-ikä on alle 30 vuotta. Nämä nuoret ovat hyvin eteenpäin pyrkiviä, he haluavat parasta kaikilla alueilla ja ajavat sosioekonomista muutosta Intiaan. Ja se muutos tapahtuu nopeasti.

Intia-päivä Helsingissä Kaisaniemen puistossa 26.8. klo 10–20.

