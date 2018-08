Lauri Hannus

Koneäly ei korvaa ihmistä, mutta se on hyvä apulainen työn tekemisessä.

Ihminen yleensä aliarvioi tulevaa muutosta ennalta ja yliarvioi sen jälkikäteen. Näin totesi Finanssialan digiaamun avannut Lähi-Tapiolan tietohallintojohtaja Mikko Vastela Helsingissä keskiviikkona.

– Näin näyttää käyvän tekoälyn kanssakin, Vastela sanoi keskiviikkona Helsingissä.

Hänen mukaansa tekoäly tulee muuttamaan myös finanssialaa.

Tekoäly voidaan opettaa ymmärtämään finanssialaa ja siihen liittyviä riskejä.

Tekoäly-yhtiö Silo AI:n toimitusjohtaja Tero Ojanperä pohti digiaamussa, voidaanko yritysten liiketoimintamalleja muuttaa tekoälyn avulla.

– Hypetyksestä johtuen Suomessakin on ryhdytty miettimään, miten ja mihin tekoälyä voisi käyttää. Tekoälyjä on monenlaisia ja Suomessa niiden käyttö on vasta kokeiluasteella.

Tekoäly opettelee riskit

Ojanperän mukaan tekoäly on oppivainen järjestelmä, kunhan sitä tarpeeksi koulutetaan.

– Asiat pitää ensin opettaa tekoälylle ja kokeilla, toimivatko sen ajatukset toivotulla tavalla käytännössä.

Yritysmaailmassa tekoälylle voidaan Ojanperän mukaan opettaa esimerkiksi, mitä riskejä johonkin sijoitukseen liittyy.

– Kun tekoäly oppii asian, ihmisten ei tarvitse enää miettiä riskejä. Toki jonkun ekspertin pitää vielä varmistaa, oliko tekoäly oikeassa.

Usein ajatellaan, että tekoäly korvaisi ekspertin.

– Ei se niin mene. Kun tekoälylle syötetään dataa, pitää miettiä, mitä sen pitäisi osata ja mihin sitä voi tai kannattaa käyttää, Ojanperä korostaa.

Hänen mukaansa koneäly ei korvaa ihmistä, mutta se on hyvä apulainen työn tekemisessä.

Kone laskee todennäköisyyksiä

Ojanperän mukaan tekoäly voidaan opettaa ymmärtämään finanssialaa ja siihen liittyviä riskejä. Sen jälkeen tarvitaan kuitenkin vielä ekspertti hyväksymään tai hylkäämään koneen tekemä päätelmä.

– Hänen pitää päättää, onko pankkikriisi totta vai ei. Tekoälyn jälkeen eksperttejä tarvitaan enää arvioimaan koneen tekemien ehdotusten seuraukset, mieluusti jo ennalta.

Kun tieto on olemassa, tekoäly voi Ojanperän mukaan päätellä esimerkiksi, miten tehdaspalo vaikuttaa yrityksen osakkeen arvoon.

– Me ihmiset emme voi arvioida, milloin finanssikriisi tulee. Ei tekoälykään sitä tiedä, mutta se voi saamiensa tietojen perusteella arvioida todennäköisyyden finanssikriisille.

Koska kaikki pankit lainoittavat toisiaan, näistä lainoista tiedot saanut tekoäly pystyy päättelemään, mitkä pankit ovat haavoittuvimpia.

Liikkeelle pienillä kokeiluilla

Pankit ovat alkaneet käyttää tekoälyä jo luottopäätösten pohjana.

– Monimutkaiset petokset on vaikea löytää, mutta tekoäly saattaa huomata yrityksen jo ennalta, Ojanperä sanoo.

Tekoälyn käytössä kannattaa lähteä liikkeelle pienillä kokeiluilla. Ojanperän mielestä siitä ei tarvitse tehdä heti vuoden projektia.

– Tekoäly osaa ennustaa sen tiedon perusteella, mitä sille on syötetty. Parhaiten menestyy yritys, jonka koneäly ennustaa parhaiten, mistä uudet asiakkaat ja tilaukset tulevat.