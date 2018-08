Lyhyt työllisyyssanasto

Työllisyysasteen trendillä tarkoitetaan kausi- ja satunnaisvaihteluista puhdistettua työllisyysastetta.

Työtön on Tilastokeskuksen kyselyssä henkilö, joka on vailla ansiotyötä ja on etsinyt työtä aktiivisesti viimeisen 4 viikon aikana ja voisi aloittaa työt kahden viikon kuluessa. Työtön on myös henkilö, joka odottaa sovitun työn alkamista kolmen kuukauden sisällä ja voisi aloittaa työt kahden viikon kuluessa.

Työllinen on tehnyt tutkimusviikolla vähintään yhden tunnin töitä tai ollut tilapäisesti poissa työstä, esimerkiksi lomalla tai sairaana. Myös äitiys- tai isyysvapaalla tai sairauslomalla olevat luetaan työllisiksi.

Työttömän määritelmä on Kansainvälisen työjärjestön ILO:n mukainen, työllisen määritelmä on EU-maiden yhteinen. Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on kansainvälisesti vertailukelpoinen.

Pitkäaikaistyötön on henkilö, joka on ollut yhtäjaksoisesti työttömänä yli vuoden. (UP/BS)