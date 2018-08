Tarja Mattila

Suomen luonnon päivää vietetään ensi lauantaina. Päivää vietetään tänä vuonna jo kuudetta kertaa.

Mitä luonto merkitsee suomalaiselle, Suomen Luonnonsuojeluliiton viestintäpäällikkö Matti Nieminen?

– Luonto merkitsee suomalaisille levähdyspaikkaa, ruoka-aittaa, innoituksen, ilon ja jopa ylpeyden aihetta.

– Suomalaiselle luonto on niin lähellä, ettei sitä aina edes huomaa. Se on kuin paras kaveri, jota alkaa kaivata vasta, kun siitä joutuu erilleen.

Ovatko kaikki suomalaiset luonnon kavereita?

– Jos lunta tupruttaa silmien täydeltä tai vettä tulee kesken kesähäiden, me suomalaisetkin kiroamme tuittupäistä kaveriamme.

Miten Suomalaisen luonnon päivää kannattaisi juhlia?

– Lähtemällä liikkeelle luontoon omalla tyylillään. Ota mukaan sienikori, lintukiikarit tai vaikka koirakaveri! Suunnittele kesälle polkujuoksun treeniohjelma ja toteuta unelmiesi juoksulenkki kansallispuistossa Suomen luonnon päivänä.

– Me toivomme myös, että suomalaiset söisivät luonnon päivänä mustikkapiirakkaa, joka on yksi kansallisherkkumme. Monilla muillakin juhlapäivillä on omat juhlaruokansa. Toivottavasti moni leipoo tai hankkii muualta mustikkapiirakan Suomen luonnon päiväksi.

Mitä Suomen luonnon päivänä tapahtuu?

– Suomen luonnon päivä tarjoaa kaikille avoimia yleisötapahtumia ympäri maan. Tämänvuotinen pääjuhla järjestetään Turun Ruissalossa. Samalla juhlimme Suomen luonnonsuojeluliiton 80-vuotispäivää.

– Iltapäivällä Ruissalossa järjestetään ilmaiskonsertti, jossa voi kuunnella pop- ja rockmusiikkia sekä stand up-koomikoita.

Onko Suomen luonnon päivällä mitään teemaa?

– Tämän vuoden teemana on luonnossa liikkuminen. Päivällä tutustutaan luontoon eri tavoin Ruissalon kansanpuistossa. Luvassa on luontoharrastuksiin liittyviä toimintapisteitä. Kävijät pääsevät tutustumaan esimerkiksi metsäjoogaan tai esittämään kiperiä kysymyksiä luonnonsuojeluliiton asiantuntijoille.

Miksi Suomen luonnon päivänä liputetaan?

– Suomen luonnolle alettiin liputtaa viime vuonna itsenäisyyden satavuotisjuhlavuonna. Tänä vuonna kehotetaan jo toisen kerran liputtamaan upean luontomme kunniaksi.