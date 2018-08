CC BY-SA 2.0/Dairo Correa

Kanadalais-tanskalainen arkkitehti Mikael Colville-Andersen toimii oppaana kuusiosaisessa dokumenttisarjassa Ihmisen kaupunki (The Life-Sized City, 2017).

Colville-Andersen aloittaa kierroksensa urbaanien ihmeiden parissa Kolumbian Medellinistä. Tämä voi kuulostaa yllättävältä, saihan Medellin 1990-luvun alussa vähemmän mairittelevan tittelin: maailman murhapääkaupunki.

Noista päivistä kaupunki on kokenut reilussa vuosikymmenessä huikean muutoksen. Medellin on erinäisten innovaatioiden ansiosta tavallaan avattu uudelleen ja entistä avarammin niin tilankäytön kuin sosiaalisen oikeudenmukaisuudenkin suhteen.

Medellinin renessanssin avainhahmoja on vuosina 2004-2007 pormestarina toiminut Sergio Fajardo. Hän esittelee prosessin alkua, sen etenemistä ja tuloksia, joita myös piisaa. Fajardo kiteyttää kaupungin kokeman yhteiskunnallisen muutoksen käsitteeseen sosiaalinen urbanismi. Eräs toinen haastateltava puhuu taktisesta urbanismista.

Etenkin julkinen liikenne on kokenut suoranaisen vallankumouksen, kiitos keskustan ja sitä ympäröivät kukkulat yhdistävän, vuonna 2004 toimintansa aloittaneen köysiradan. Ydin muutoksessa on ollut näkemyksellinen kokonaisvaltainen ajattelu ja toiminta, kaupunki on yhdistetty rohkeilla hankkeilla.

Colville-Andersen oppaineen ja eri taustoista tulevine haastateltavineen tarjoaa eloisan kiertoajelun ympäri monikasvoista, -väristä ja -kerroksista kaupunkia.

Kaupunkisuunnittelupäällikkönä 2012-2015 toiminut Jorge Perez Jaramillo pitää tärkeänä eri sosiaaliryhmien yhdistämistä: se antaa voimaa ja uutta energiaa koko kaupungille. Hän ei ole lainkaan omahyväinen sanoessaan, että Medellin kelpaa tärkeiltä osin malliksi koko maailmalle.

