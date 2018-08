Uusintana esitettävä Sota tietoverkossa (Zero Days, 2016) on pätevän amerikkalaisen dokumentaristin Alex Gibneyn huomionarvoinen suururakka. Dokumentti on monipuolinen, runsas ja arvokas tietopaketti kybersodan salaisista ja seurauksiltaan arvaamattomista kuvioista.

Dokumentti lähtee liikkeelle ja myös keskittyy jo tapahtuneeseen, mutta laajenee siitä tutkailemaan mahdollisia uusia yrityksiä alueella.

Kesällä 2010 tehtiin havainto Stuxnet-supermadosta, joka oli tunkeutunut tietokoneisiin ympäri maailman. Näin alkoi paljastua huippusalainen kyberoperaatio, jonka pääjunailijoita olivat amerikkalaiset ja israelilaiset valtiolliset toimijat. Operaatiolla pyrittiin vahingoittamaan Iranin ydinohjelmaa.

Dokumenttiin on työstetty perusteellinen esitys kansainvälisten poliittisten jännitteiden, niitä koskevan lähihistorian ja kybermaailman ihmeellisyyksien ympärille.

Haastateltujen tietoturva-asiantuntijoiden, toimittajien ja tiedusteluviranomaisten joukko on iso, ja sillä on paljon kiinnostavaa kerrottavaa meitä kaikkia koskevista asioista. Mukana on myös kansainvälisen atomienergiajärjestön IAEA:n pitkäaikainen jäsen Olli Heinonen.

ILMOITUS

Yleisellä tasolla käy selväksi, miten haavoittuvainen tietotekniikkaan ja internetiin sidottu elämäntapamme onkaan.

Israelin sotilastiedustelun entisen johtajan Amos Yadlinin mielestä kyberase on aikamme tehokkain ase: sillä on äänetön kantama ja huippunopeus eikä sitä havaita helposti, se tarjoaa valtavat mahdollisuudet vihollisen nujertamiseksi. ”Ihannetapauksessa” hyökkäyksen kohde ei edes tajua, mistä on kysymys.

Sota tietoverkossa. TV1 sunnuntaina 19.8. klo 22.50. Areena 2 kk 12 pv.