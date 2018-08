Brittitoimittaja Louis Theroux on ollut yhdellä uransa haastavimmista työmaista kokopitkässä dokumentissa Theroux ja skientologia (My Scientology Movie, 2015).

Kiistelty kirkko ei halunnut olla projektin kanssa missään tekemisissä, joten kohdetta jouduttiin lähestymään epäsuoremmin, osin jopa fiktion kautta. Lopputulos puhuu puolestaan: jälki on vakuuttavaa. Theroux on käsikirjoittaja ja tapansa mukaan myös näkyvästi esillä, ohjaaja on John Dower.

Theroux’n tärkeimpänä tietopankkina on toiminut Marty Rathbun. Hän erosi skientologeista 2004 toimittuaan sitä ennen yli 20 vuotta kirkon sisäpiirissä. Rathbun toimi ylitarkastajana paljon vartijana, sillä hänen tehtävänään oli valvoa oikeaoppisuutta; entisestä pääkytästä tuli siis pääilmiantaja. Häntä ei katsota hyvällä kirkon piirissä, mistä myös saadaan toistuvaa näyttöä.

”Vain voimakkaat ja määrätietoiset persoonat pärjäävät.”

Rathbunin ohjeistuksessa näytellään studio-olosuhteissa paljon kertova episodi. Se on tiukka kasvoista kasvoihin -testi, jossa mitataan tulokkaan sietokykyä. Vain voimakkaat ja määrätietoiset persoonat pärjäävät, kuittaa Rathbun.

Yksi moisista persoonista on maailman tunnetuin skientologi, Hollywood-tähti Tom Cruise. Hänenkin osaansa puidaan lähemmin, eikä syyttä: skientologian harjoittamisen sanotaan muistuttavan näyttelemisen tekniikoita – opitaan uusi rooli elämässä.

Cruisen ohi keskiöön nousee kirkon julkisuutta välttelevä johtaja David Miscavige. Toinen eronnut johtohahmo Tom De Vocht sanoo tämän olevan aito itsevaltias ja pelottava tyyppi, joka käyttää häikäilemättä hyväksi ihmisiä.

Kolmas ex-skientologi Jeff Hawkins jyrää myös Rathbunin ja iskee kritiikissään lujaa sanomalla, että skientologien toimintamalli tuo esiin ihmisen huonot puolet. Hawkinsin mukaan tuossa ympäristössä joko alistutaan tai muututaan pedoksi.

Yhdysvalloissa sanotaan olevan noin 25 000 skientologia.

