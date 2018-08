IPS/Germán Miranda

Maailman johtaviin lihantuottajiin aiemmin kuulunut Argentiina on alkanut lisätä tuotantoaan viime vuosien taantumisen jälkeen. Ympäristönsuojelijat muistuttavat, että se uhkaa lisätä kasvihuonekaasupäästöjä.

Jo nyt maatalous tuottaa liki 40 prosenttia Argentiinan päästöistä ja karjatilojen kontolle lankeaa siitä puolet. Osuus on suurempi kuin liikenteellä, ja pääsyyllinen on märehtivä lihakarja.

– Lihantuotanto on tehostunut uusien karjankasvattamojen ansiosta viime aikoina, mikä on vähentänyt päästöjä, mutta tilalle on tullut toinen ongelma: maan ja pohjaveden saastuminen, alan tutkimusryhmää johtanut eläinlääkäri Guillermo Berra sanoo.

Pääsyyllinen on märehtivä lihakarja.

Saastumista aiheuttaa karjanlanta, jonka osa tehoruokintaa käyttävistä tiloista jättää lojumaan suureneviin kasoihin.

Englanninkielinen versio