Jarno Mela

Vasemmistonuorten puheenjohtaja Hanna-Marilla Zidan on feministi, sosialisti ja aktivisti – ”feminismi on kaiken ytimessä oleva asia”

Hanna-Marilla Zidan Syntynyt: 17.12.1989 Valittiin vasemmistonuorten puheenjohtajaksi viime vuoden toukokuussa Toimi aiemmin järjestössä kansainvälisten asioiden jaoston puheenjohtajana

Vasemmiston eteneminen Yhdysvalloissa ja Britanniassa innostaa Hanna-Marilla Zidania. Identiteettipolitiikan yläpuolelle ei pidä asettua, vasemmistonuorten puheenjohtaja sanoo. Vasemmistolta hän kaipaa lisää rohkeutta.

Feministi, sosialisti ja aktivisti. Näillä kolmella sanalla kuvailee itseään vasemmistonuorten puheenjohtaja Hanna-Marilla Zidan Facebook-sivuillaan. Zidan sanoo niiden olevan ”todella läpileikkaavia asioita”. Feminismi esimerkiksi näkyy kaikessa poliittisessa toiminnassa, Zidan sanoo.

– Minut on kasvatettu feministiksi. Se on minulle kaiken ytimessä oleva asia.

Samoin kuin feminismi, sosialismi on vasemmistolaiselle kaiken ytimessä oleva asia.

– Näen sen poliittisena näkemyksenä ja katsomuksena, jossa tavoitellaan hyvää yhteiskuntaa kaikille eikä vain jo valmiiksi hyvässä ja etuoikeutetussa asemassa oleville. Sosialismi on sitä, että maailma voi aina olla parempi.

Aktivismia taas tarvitaan, kun halutaan tehdä politiikkaa vakiintuneiden parlamentaaristen instituutioiden ulkopuolella. Zidan mainitsee esimerkkeinä kansalaisaloitteet sekä vasemmistonuorten Yläluokkasafari-tempauksen.

– Politiikan teko on uudistumassa. Meillä on vasemmistonuorissa pitkä historia toiminnallisuudessa, joten meillä on parhaat valmiudet sopeutua siihen, miten politiikka uudistuu ja muuttuu.

”Meidän pitäisi saada rohkeutta yleisesti vasemmistoon.”

Zidan huomauttaa, että nuoria kiinnostaa yhä vähemmän perinteinen puoluepolitiikka. Yksittäisten asioiden puolesta nuoret sen sijaan ovat valmiita ja halukkaita kamppailemaan.

– Meidän pitää tarjota mahdollisuuksia toimia yksittäisten asioiden puolesta ja miettiä, mitä poliittinen toiminta on.

Yksi osa sitä on juuri aktivismi, on se sitten uuden translain ajamista, kadunvaltausta tai nettikampanjointia paremman työelämän puolesta.

Feminismi ja vasemmistolaisuus kodista

Niin feminismi kuin vasemmistolaisuus ylipäänsä on kodin peruja Zidanille. Hän kuvailee taustaansa todella vasemmistolaiseksi. Joululaulujen sijaan kodissa laulettiin työväenlauluja.

Tosin nuorempana hän sanoo vihanneensa politiikkaa. Lukion jälkeen hän suuntasi ulkomaille asumaan ja matkustelemaan. Matkan aikana politiikka alkoi jälleen näyttäytyä tarpeellisena.

– Matkustelin ympäri Yhdysvaltoja Greyhound-bussilla (halpa kaukobussiyhtiö), jossa tapaa kaikenlaista väkeä. Kun tapasi todella paljon oman ikäisiä tyyppejä, joilla ei koskaan ole ollut samanlaisia mahdollisuuksia eikä tule koskaan olemaan, niin se oli todella silmiä avaava kokemus niistä asioista, joiden eteen oma perhe on koko elämänsä ajan taistellut.

Kun Zidan palasi Suomeen vuonna 2011, nähtiin Suomessa perussuomalaisten vaalivoitto. Kuten moni muukin vasemmistolainen, hän aktivoitui sen myötä.

Inspiraatiota Yhdysvalloista ja Britanniasta

Zidanin puhe muistuttaa monin paikoin Britannian Labourin Momentum-järjestön linjauksia. Se ei ole ihme, sillä Momentum koostuu pääosin juuri nuorista sosialisteista. Momentum perustettiin tukemaan Jeremy Corbynin Labourin puheenjohtajuutta, ja järjestöä on pitkälti kiittäminen Labourin jäsenmäärän kasvusta. Momentum on tuonut Labouriin juuri nuoria.

Zidan sanookin, että vasemmistonuoret ja Momentum ovat tehneet jonkin verran yhteistyötä. Momentumin työntekijöitä on esimerkiksi ollut puhumassa Suomessa järjestön kampanjatyöstä.

– Se on ollut todella inspiroivaa ja kiinnostavaa. Juuri se matalan kynnyksen kampanjoiden tekeminen ja miten he saavat ihmiset mukaan asioidensa ajamiseen, Zidan sanoo.

Zidan nostaa esiin muun muassa Momentumin erittäin hyvän sosiaalisen media käytön. Siinä Momentum on erittäin kekseliäs, kuten Zidan sanoo.

– He ovat mielestäni aikaansa edellä siinä, miten saavutetaan ihmisiä, jotka eivät ole aktiivisia ja kuulu heidän piiriinsä.

Toinen tärkeä osa Momentumin työtä on perinteinen jalkatyö.

– Molemmissa on kyse ihmisten saavuttamisesta ja hyvin mietitystä työstä. Heillä on rohkeutta kokeilla kaikkea. Kaikki jutut eivät välttämättä toimi. Meidän pitäisi saada rohkeutta yleisesti vasemmistoon, Zidan sanoo.

Kaikesta Momentumin tekemästä työstä huolimatta eniten Zidania inspiroi tällä hetkellä Yhdysvalloissa käynnissä oleva muutos. Siellä niin kutsutut progressiiviset ovat muuttamassa demokraattipuoluetta. Yhtenä ilmentymänä voi pitää vasemmistolaisen Alexandria Ocasio-Cortezin voittoa demokraattien esivaaleissa.

– Nyt progressiiviset ajavat ilmaista terveydenhuoltoa kaikille. Vaihtoehto on nousemassa, ja demokraattipuolue saattaa olla siirtymässä vasemmalle. Se into ja liikehdintä sekä vasemmistolaisten medioiden nousu on todella innostavaa Yhdysvalloissa.

Identiteettipolitiikkaa ei pidä pelätä

Suomessa identiteettipolitiikalla on sanana huono kaiku. Sitä pidetään hieman halpana ja helppona keinona vedota ihmisiin. Zidanin mukaan sitä ei kuitenkaan pidä ylenkatsoa.

– Siinä on puolensa ja puolensa. Sitä voi tehdä liikaa, mutta sitä ei pidä pelätä. Sen yläpuolelle ei pidä asettua.

”Mielestäni me onnistuimme herättämään yhteiskunnallista keskustelua siitä, miten varallisuus jakautuu epätasaisesti.”

Zidan huomauttaa, että esimerkiksi Ocasio-Cortezin nousun taustalla on osittain identiteettipolitiikka. Hän on tuonut oman taustansa vahvasti esiin.

– Se ei tarkoita, että unohdetaan asia. Asian pitää olla aina ykkösenä. Molempia pitää tehdä. Ihmiset haluavat samaistua ja kuulua johonkin ryhmään, jonka edustajat ajavat hänelle tärkeitä asioita.

– Kun puhutaan identiteettipolitiikasta, niin siinä liitetään taustatarina johonkin ylätason juttuun. Tarina aloitetaan henkilötarinasta ja viedään se ylätasolle. En suostu olemaan kriittinen sen suhteen, hän muotoilee.

Asia edellä tempauksissa

Zidan valittiin vasemmistonuorten puheenjohtajaksi reilu vuosi sitten. Hän huomauttaa vuoden olevan todella lyhyt aika, kun kysymys koskee, onko järjestö muuttunut Zidanin aikakaudella.

– Koen, että politiikan tekemisen tavat ovat uudistuneet. En tietenkään voi ottaa kunniaa niistä pelkästään itselleni. Olemme olleet aloittamassa kansalaisaloitetta, olemme olleet puhumassa siitä, että maahanmuuttoviraston toiminnasta pitäisi tehdä riippumaton selvitys.

Viimeksi järjestö sai julkisuutta, kun se aloitti ”Ilmianna pomosi” -kampanjan. Vanhemmilta ihmisiltä tuli kritiikkiä, mutta nuoremmat sen sijaan kehuivat kampanjaa, Zidan sanoo.

Viime vuoden puolella järjestö puolestaan herätteli keskustelua varallisuuden keskittymisestä ”Yläluokkasafarilla”.

– Mielestäni me onnistuimme herättämään yhteiskunnallista keskustelua siitä, miten varallisuus jakautuu epätasaisesti. Joka kerta kun olemme tempaisseet, asia on ollut keskiössä. Siinä mielessä olen ylpeä, mitä olemme saaneet aikaan.

Työn murros ja tasa-arvo

Ilmianna pomosi -kampanja liittyy työelämässä lisääntyneeseen epävarmuuteen. Kampanja käynnistyi kesäkuussa, kun taas vasemmistoliitto julkaisi toukokuun loppupuolella työn murrokseen liittyvän linjapaperin. Zidanin mukaan nuorisojärjestö ei keskustellut puolueen kanssa kampanjasta.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson määritteli kesäkuussa Kansan Uutisten haastattelussa työn murroksen yhdeksi vasemmiston tärkeimmistä kysymyksistä. Zidan on samoilla.

– Työelämän epävarmuuteen liittyviin kysymyksiin vasemmiston pitää pystyä vastaamaan.

Vasemmistoliitto ottaa työn murroksen yhdeksi kärkiteemakseen eduskuntavaaleihin. Zidan toivoo, että yhdeksi isoksi vaaliteemaksi nousee tasa-arvo.

– Vanhempainvapaajärjestelmän uudistaminen, palkkalaki ja naisvaltaisten alojen palkkaukseen tarttuminen, hän listaa.

Zidan huomauttaa, että naiset ovat selvästi miehiä useammin määräaikaisissa työsuhteissa.

– Nuoret naiset ovat koko ajan koulutetumpia, ja uskon, että nuoret naiset eivät pitkään tule enää katselemaan työelämän epätasa-arvoa.

Ensi keväänä ehdolle

Tässäkin jutussa nuorista on puhuttu eräänlaisena monoliittina, vaikka nuoriso koostuu sadoistatuhansista yksilöistä. Jotkut asiat vaikuttavat kuitenkin nuoriin huomattavasti enemmän. Yksi näistä on palkkatason junnaaminen, Zidan sanoo.

– Samaan aikaan pitäisi tulevaisuudessa kustantaa ennennäkemättömät eläke- ja hoivamenot. Se painaa meidän niskaamme.

Mutta siinä nuorten erot tulevat esiin, kun ratkaisuja tähän ja muihin ongelmiin aletaan hakea.

Zidan pääsee itse hyvin todennäköisesti kertomaan omista ratkaisuvaihtoehdoistaan ensi vuoden puolella, sillä edessä on eduskuntavaalit. Niihin hänet näillä näkymin tullaan asettamaan ehdokkaaksi.

Hanna-Marilla Zidan Syntynyt: 17.12.1989 Valittiin vasemmistonuorten puheenjohtajaksi viime vuoden toukokuussa Toimi aiemmin järjestössä kansainvälisten asioiden jaoston puheenjohtajana