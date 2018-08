Jarno Mela

Vasemmistoliiton ensimmäinen varapuheenjohtaja Hanna Sarkkinen piti ilmeuudistusta välttämättömänä.

Vasemmistoliitto uusi ilmeensä kertaheitolla perjantaina. Vanha ilme ja tunnus jäivät historiankirjoihin, kun tilalle lensi ”voimakas ja eteenpäin katsova lintu”. Perusvärinä säilyy punainen, mutta sitä täydentävät nyt sininen, keltainen ja pinkki.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kertoi tiedotustilaisuudessa, että uudesta ilmeestä aloitettiin keskustelu heti puoluekokouksen jälkeen. Varsinainen työ alkoi Anderssonin mukaan noin vuosi sitten. Alkukeväällä mukaan tuli luova toimisto Berry Creative, joka lopulta toteutti uuden ilmeen.

– Vetäähän se vakavaksi kun pääsee tekemään näin historiallisen ja merkittävän puolueen ilmettä, ja se vaikuttaa ihan valtavasti koko maahan onnistuessaan. Kyllä tämä oli tosi jännä paikka, toimiston luova johtaja Timo Berry kommentoi.

”Tällä kiillotetaan ajoneuvoa, jolla vedetään vaalivankkureita.”

Vasemmistoliiton ensimmäinen varapuheenjohtaja Hanna Sarkkinen sanoi, että uudesta ilmeestä on tullut hyvää palautetta testiryhmissä olleilta jäseniltä.

– He ovat sanoneet, että tämä on hyvä ja helppo käyttää graafisesti ja siitä saa hyvännäköisen helposti. Se on puoluetoiminnan kannalta yksi olennaisin asia, koska eihän meillä ammattilaiset tee kaikkea, Sarkkinen huomautti.

Välttämätön uudistus

Sarkkinen pitää nyt tehtyä ilmeuudistusta välttämättömäksi käytettävyyden näkökulmasta. Vanhaa ilmettä ei pystytty käyttämään kuten alunperin oli tavoitteena.

– Tai ei ole halunnut käyttää, koska se on ehkä koettu vaikeaksi, ehkä vanhentuneeksi. Minusta se kertoo siitä, että pitää tehdä jotain, jos porukka ei pysty käyttämään vanhaa ilmettä arkipäivässä.

Uudella ilmeellä on tarkoitus myös viestiä potentiaalisilla äänestäjille uudistuvasta ja tulevaisuuteen katsovasta puolueesta.

– Totta kai ilmeet ovat vain symbolisia asioita, ja politiikka on tärkeintä. Ilme voi kuitenkin olla vankkuri niiden asioiden eteenpäin viemiselle. Se voi herättää positiivisia mielikuvia, ja politiikassa mielikuvilla on hirveän paljon merkitystä, Sarkkinen sanoi.

Hän lisää, että vanhassa ilmeessä ei sinänsä ollut vikaa.

– Se ei vain osoittanut toimivan niin hyvin kuin olisi pitänyt.

Niin Andersson kuin Sarkkinen vakuuttivat perjantaina, että ilmeuudistuksesta politiikka ei ole muuttumassa.

– Tämä ei muuta sisällöllisiä linjoja tai pääarvoja tai perusidentiteettiä. Ehkä tällä vähän kiillotetaan ajoneuvoa, jolla vedetään niitä vaalivankkureita, Sarkkinen naurahti.

