Jarno Mela

Rauhanjärjestöjen rahoja uhkaa raju lähes 30 prosentin leikkaus ensi vuonna.

Opetus- ja kulttuuriministeriö esittää rauhanrahojen leikkausta ensi vuoden budjettiin. Valtakunnallisten rauhanjärjestöjen tukemiseen esitetty enää vain 300 000 euroa. Tänä vuonna määräraha on 410 000 euroa.

Rauhantyön kattojärjestö Suomen Rauhanliitto on lähettänyt hallituksen kaikille ministereille kirjeen, jossa se vetoaa avustusten säilyttämiseksi vähintään vuoden 2018 tasolla. Rauhanrahat ovat taide- ja kulttuuripuolen rootelissa, eli niistä vastaa Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho.

Rauhanjärjestöt tekevät rauhankasvatusta koulujen kanssa ja tukevat moniäänistä kansalaiskeskustelua Suomen turvallisuuspolitiikan valinnoista ja ulkopolitiikan linjauksista.

Avustettavien rauhanjärjestöjen määrä on tippunut vuosi toisensa jälkeen.

– Järjestöt tuottavat analyyseja ja aineistoja rauhankysymyksistä, asevarustelusta ja aseistariisunnasta ja monista muista turvallisuuspoliittisista aiheista. Työ vaatii laaja-alaista asiantuntemusta ja myös kansainvälistä osaamista, kertoo Rauhanliiton toiminnanjohtaja Laura Lodenius.

Rahoja leikattu useina vuosina

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta edellytti vuonna 2016 budjettimietinnössään kansalaisjärjestöavustusten käsittelyn yhteydessä, että rauhantyön ”tukien rahoitukseen pyritään löytämään kestävä ratkaisu kevään 2017 kehyspäätöksessä”.

– Tämän jälkeen rauhantyön tukia on ”kestävän ratkaisun” sijaan toistuvasti leikattu. Monet rauhanjärjestöt ovat jääneet kokonaan ilman tukea, ja jäljelle jääneet ovat joutuneet karsimaan toimintaansa. Uusi leikkaus tarkoittaisi suoraan leikkausta rauhantyön perustoiminnoista, sanoo Lodenius.

Rauhantyön avustuksia on leikattu jo useana vuonna. Järjestöjen toimintaa on supistettu ja avustusten saajien määrä on pienentynyt. Vuonna 2013 avustuksen saajia oli 23, ja se on viidessä vuodessa supistunut alle kolmasosaan.