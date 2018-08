All Over Press / Christian Ditsch

Saksan vasemmistopuolue Linke on ollut jo pidemmän aikaa myllerryksessä. Viimeisin myrsky alkoi, kun puolueen johtohahmoihin kuuluva Sahra Wagenknecht pisti pystyyn oman liikkeensä, jonka tavoitteena on muuttaa puoluetta.

Wagenknechtin liike on kerännyt eniten kritiikkiä siitä, että se on niin sanotusti vasemmistonationalistinen. Vasemmistolaisen talouspolitiikan lisäksi tavoitteena on syleillä rasistisia ja ulkomaalaisvihamielisiä äänestäjiä. Heitä on paljon erityisesti entisen Itä-Saksan alueella, missä Linke oli pitkään hyvin suosittu. Nyt sen on haastanut rasistinen ja ulkomaalaisvihamielinen Vaihtoehto Saksalle -puolue.

Wagenknechtin puoliso on Oskar Lafontaine, joka on kritisoinut Linken maahanmuuttopolitiikkaa pitkään. Linken johtoon kuulunut Lafontaine on julistanut, että Saksan pitäisi tiukentaa maahanmuuttopolitiikkaansa. Samaan aikaan puolue ajaa liberaalimpaa maahanmuuttolinjaa.

Linken kipuilu kuulostaa hyvin tutulta. Monissa eri vasemmistopuolueissa elää ajatus, että nationalistisella ”maassa maan tavalla -politiikalla” voisi kerätä kannatusta. Suomessa sosiaalidemokraatit ovat yrittäneet tätä, mutta tulokset ovat jääneet heikoiksi.

Ruotsissa sosiaalidemokraatit ovat lähteneet samalle linjalle. Puolue yrittää padota äänestäjien pakoa ruotsidemokraatteihin tiukentamalla maahanmuuttolinjauksiaan. Sosiaalidemokraattien linjaus on johtanut ruotsidemokraattien kannatuksen nousuun ja demarien kannatuksen putoamiseen.

Syynä on se, että maahanmuuttovastaisen ruotsidemokraattien kannattajaksi siirtyneet ovat tyytyväisiä uudessa kodissaan. Demarien tarjoama kevytversio maahanmuuttovastaisuudesta ei heitä tyydytä. Eikä linja tyydytä myöskään niitä liberaaleja, jotka demareita vielä kannattavat.

On ylipäänsä älytöntä, että jotkut vasemmistopuolueet tai sellaiseksi profiloituvat ovat pyrkineet kasvattamaan kannatustaan vähintäänkin maahanmuuttokriittisillä linjauksilla. Rasistien kanssa ei kannata lähteä kilpalaulantaan, he ovat aina valmiimpia laittamaan rajat entistä tiukemmin kiinni. Eikä vasemmiston pidä rajoja sulkea, sen pitää avata niitä.

Ja jos joku on sitä mieltä, että Suomen ja Euroopan rajat ovat täysin auki, niin eivät ne ole. Rajoja valvotaan tiukasti, minkä lisäksi Suomi ja muut Euroopan unionin maat ovat valmiit sulkemaan ihmisiä leireihin esimerkiksi sekasortoisessa tilassa olevaan Libyaan. Ja valtaosa niistä ihmisistä, jotka Suomeen ovat saapuneet, on heitetty tai ollaan heittämässä ulos.

Suomessa kuulee myös puhuttavan, että me tarvitsemme maahanmuuttoa, koska syntyvyys laskee. Perustelu on vastenmielisen kansallismielinen.

Vasemmiston voima on aina ollut kansainvälisyydessä ja heikompien tukemisessa. Solidaarisuus ei voi tarkoittaa kapeakatseista kansallisvaltion sisäistä solidaarisuutta. Jos vasemmisto ei ole valmis tukemaan sorrettuja, kuka on.