Ylen kuluvana kesänä esittämä Gösta Sundqvistin elämästä kertova 20-osainen radiokuunnelmasarja Itkisitkö onnesta on ollut Radio Areenan kaikkien aikojen suurin hitti. Heinäkuussa myös ”oikeassa” Radio Suomessa lähetetyn sarjan jaksoja on kuunneltu netissä lähes miljoona kertaa. Eikä ihme, koska Peter Lindholmin käsikirjoittama ja ohjaama sarja avaa koskettavasti Leevi and the Leavingsin mystiseksi jääneen primus motorin sielunelämää. Sundqvist oli äärimmäisen lahjakas ihminen, joka veti myös tiukat raja-aidat elämänsä eri osa-alueiden välille. Hänelle tärkeitä asioita olivat perhe, musiikki ja jalkapallo, jotka harvoin kohtasivat Sundqvistin nuoteissa.

Lindholmin sarjassa jalkapallo nousee suureen rooliin. Sinällään tämä aspekti Sundqvistista ei tule suurelle yleisölle yllätyksenä, koska jo eläessään Sundqvist oli kohtuullisen valmis avaamaan tätä puolta itsestään. Hän pyöritti jopa omaa futisseuraa Johanneksen Dynamoa, joka eli vuodesta 1985 vuoteen 1995 nousten parhaimmillaan aina kolmanteen divisioonaan asti. Sundqvist laittoi seuraansa myös paljon rahaa henkilökohtaisen taloutensa kustannuksella. Tavoitteena olivat ainakin kuunnelmasarjan mukaan peräti Suomen mestaruus ja oman harjoituskeskuksen perustaminen, mutta lopulta Johanneksen Dynamo fuusioitui FC Norssin kanssa.

Sundqvist antoi myös tuolle uudelle seuralle nimen, vaikka väistyi sen toiminnasta nopeasti. FC Atlantiksen ja myöhemmin Allianssin tarina on ollut traaginen uponneen kaupungin malliin seuran ostaneen Ye Zheyunin jätettyä suomalaiseen futishistoriaan surullisen puumerkkinsä kesän 2005 sopupeliskandaalin myötä. Intohimoisesti jalkapalloon suhtautunut Sundqvist säästyi kuitenkin tämän näkemiseltä menehdyttyään jo vuonna 2003.

Sundqvist oli enemmän jalkapalloromantikko kuin aito huippuvalmentaja.

Sundqvist kävi Palloliiton valmentajakursseilla, jotka olisivat voineet periaatteessa pätevöittää hänet liigatason luotsiksi. Tosin Sundqvist oli enemmän jalkapalloromantikko kuin aito huippuvalmentaja. Timo Kalevi Forssin kirjoittamassa tuoreessa elämäkerrassa käy ilmi, että hänen vetämänsä harjoitukset saattoivat koostua pelaajia kummeksuttaneella tavalla esimerkiksi kääpiökävelystä. Hän myös päästi kerran kentälle ennen ottelua huiviinsa puoli pulloa Koskenkorvaa kiskaisseen tähtipelaajan tätä edes kummemmin nuhtelematta.

Gösta Sundqvist oli myös jalkapalloihmisenä tyystin oman tiensä kulkija. Hän sanoi vuonna 1990 tehdyssä Soundin haastattelussa jääneensä paitsi uskosta tai uskonnosta, mutta kertoi samalla jalkapallon olleen se ”valoisa filosofia”, joka täytti tämän tyhjiön. Musiikin puolelle hänen palostaan vihreälle veralle ei jäänyt suoranaisia jälkiä, jollei lasketa mukaan laulavan ratikkakuskin Aarne Tenkasen (eli Johanneksen Dynamon pelaajanakin häärineen Kaide Järvisen) tuotantoa, jonka kirjoittamisesta Sundqvist vastasi salanimillä kuolemaansa saakka. Tenkanen esitti Atlantiksen maalibiisin ”Taas me tehtiin maali” ja saattoipa Sundqvist jopa risteyttää reaalimaailmansa näihin mörinöihin, koska eräässäkin Tenkasen biisissä Johanneksen Dynamossa pelannut taiturimainen Raikka Lehtinen harmitteli tuomarin vääriä vihellyksiä.

Sundqvistin tarina saatetaan nähdä vielä valkokankaallakin, koska Lindholm suunnittelee elokuvaa Hyvät naiset ja herrat: Johanneksen Dynamo. Siitä voi tulla kovin leevimäinen futisleffa, koska ainakin käsikirjoitustukihakemuksen mukaan kyseessä on tarina menestymään pyrkivästä jalkapallojoukkueesta, johon liittyy poika nimeltä Päivi ja jonka huoltajana toimii Teuvo, maanteiden kuningas.

Viime viikonloppuna startanneessa Englannin Valioliigassa 2–1-voiton Newcastlesta ilman kesähankintoja (mikä on ainutlaatuista) napannut Tottenham kohtaa sarjanousija Fulhamin Lontoon paikallispelissä. Ensimmäisessä pelissään 0-2 Crystal Palacelle hävinnyt Fulham ei ole heikko yhdistelmä, mutta Harry Kanen ja Dele Allin tulivoima on liikaa mökkiläisille. Varma ykkönen.

Toisessa pääkaupungin derbyssä on ilmassa tähtisadetta Chelsean ja Arsenalin kohdatessa. Kotijoukkueen omistaja Roman Abrahamovitsh on vaihtanut valmentajia kuin sukkia viime vuosina. Vierailijan Unai Emery astui Arsene Wengerin seuraajaksi tämän vedettyä seuraa yli 20 vuotta. Chelsea voitti avauksensa Maurizio Sarrin johdolla Huddersfieldiä vastaan 3–0 tykkimiesten hävitessä puolustavalle mestarille Manchester Citylle kotonaan 2-0. Kohteessa taistellaan kuitenkin vain voitoista kummankin joukkueen materiaalin ollessa kivikovat. Ykkösen oheen kakkonen.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 18.8. klo 16.58. Kyseessä on bonuskierros eli 13 oikein voittoluokkaan lisätään 200 000 euroa. Kansan Uutiset suosittaa 64 merkin järjestelmää: 1, 1(X), 2, 1, 1(2), 2(X), 1, 1, 1, 1(X), 1(X), 1(2), 1.