Italian varapääministeri Luigi di Maio on syyttänyt Genovan siltaromahduksesta Benettonin suvun yhtiötä, joka hänen mukaansa on asettanut voittojen kahmimisen tärkeämmäksi kuin sillan ylläpitoon sijoittamisen. Benettonin suvun Atlantia-yhtiö on pääomistaja siltaa operoivassa Autostrade per l’Italia -yhtiössä.

Myös liikenneministeri Danilo Toninelli on tiukkaan sävyyn syyllisiä vastuuseen: ”Selvitämme, onko tarkastukset tehty. Jos löytyy yksikin vastuullinen, hän joutuu maksamaan.”

Sekä di Maio että Toninelli kuuluvat populistiseen Viiden tähden liike -puolueeseen.

Syyllisiä vaaditaan nyt kovin sanoin vastuuseen.

Ei kestänyt kauan, kun Viiden tähden liikkeen nettisivuilta löydettiin vuodelta 2013 peräisin oleva kannanotto, jossa vastustettiin suunnitelmia Genovan sillan korjaamiseksi.

Kannanotto on nyt poistettu puolueen nettisivuilta, mutta se on edelleen löydettävissä netistä öydettävissä netistä.

Kannanotossa pilkataan ”lasten saduiksi” joidenkin insinöörien esittämiä varoituksia siitä, että Genovan silta on välittömässä romahdusvaarassa.

Kannanoton mukaan sillan korjaaminen olisi liian kallista verrattuna hyötyyn.

Kesäkuussa virkaansa astuneen hallituksen varapääministereistä toinen, äärioikeistolaisen Lega-puolueen Matteo Salvini puolestaan ryhtyi häikäilemättömästi politikoimaan siltaturmalla. Hänen mukaansa syyllinen on EU, joka on estänyt Italiaa kunnostamasta infrastruktuuriaan.