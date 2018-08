Lehtikuva/Valery Hache

Italiassa voi olla jopa kymmeniätuhansia parhaan käyttöikänsä ylittäneitä siltoja.

Moottoritiesillan romahtaminen tiistaina Genovassa on nostattanut Italiassa paljon kysymyksiä. Yksi väistämättä eteen tulevista on se, onko korruptiolla ja järjestäytyneellä rikollisuudella jotain tekemistä asian kanssa.

Kysymys on tässä vaiheessa puhtaasti spekulaatiosta, mutta se perustuu tietoon mafian vahvasta asemasta Italian rakennusaine- ja rakennusteollisuudessa.

Mafian hallussa olevien yhtiöiden uskotaan toimittaneen lukuisiin rakennusurakoihin heikkolaatuista sementtiä, josta on laskutettu täysi hinta.

Oliko kyseessä rakennusvirhe tai laiminlyönnit kunnossapidossa?

Mafiayhtiöiden uskotaan myös lahjoneen, kiristäneen ja painostaneen itsensä mukaan suuriin rakennusprojekteihin.

Myös monien poliitikkojen, entisten ja nykyisten, uskotaan olevan järjestäytyneen rikollisuuden pihdeissä.

Varsinkin Sisiliassa on tehty suurisuuntaisia tiehankkeita siltoineen, kun kevyemmätkin ratkaisut olisivat riittäneet. Pahimmassa esimerkissä silta ei edes johda mihinkään.

Vuonna 2015 eräs silta romahti Sisiliassa vain kahdeksan päivää avaamisensa jälkeen.

Rappeutuva infrastruktuuri

L’Aquilan maanjäristyksessä Keski-Italiassa vuonna 2009 kuoli yli 300 ihmistä. Yhtenä syynä tuhojen laatuun on pidetty ala-arvoista rakentamista. L’Aquilan jälleenrakennus on edennyt huonosti, ja korruptiota epäillään tähän syyksi.

Italian kansallinen tiedeneuvosto CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) vaati tiistaina, että Italian infrastruktuurin kunnostamiseksi on tehtävä ”Marshallin suunnitelma”.

CNR:n mukaan Italiassa on jopa kymmeniätuhansia 1950- ja 1960-luvuilla rakennettuja siltoja, joiden kunnosta ei enää ole takeita, koska niiden luotettava käyttöikä on 50 vuotta.

Corriere della Sera -lehden mukaan Genovan onnettomuus oli yhdestoista sillan romahtaminen Italiassa vuodesta 2013 lähtien.

Vatikaanin yhtiö rakensi

Genovassa osittain romahtanut Morandin silta oli rakennettu vuosina 1963–1967. Sen suunnittelija oli tunnettu silta-arkkitehti Riccardo Morandi.

Sillan pituus on 1,1 kilometriä ja sen rakennuspaikkaa on pidetty hankalana. Sillan kansi on valettu erillisistä osista eikä yhtenäisenä valuna.

Morandi suunnitteli Venezuelan Maracaiboon samanlaisen sillan, joka valmistui 1962. Tämä silta romahti osittain 1964, kun tankkilaiva törmäsi sen tukirakenteisiin.

Genovan sillan rakensi Società Italiana per Condotte d’Acqua -niminen yhtiö. Yhtiön omisti vuoteen 1970 asti Vatikaanin liiketoimia hoitava Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica.

Rakennusyhtiö myytiin vuonna 1970 pankkiiri Michele Sindonalle, joka 1984 tuomittiin mafiayhteyksiin liittyvästä murhasta elinkautiseen. Sindona murhattiin myrkyttämällä vankisellissään 1986.

Benettonien moottoritieyhtiö

Jos tutkinnassa todetaan Genovan sillan olleen vaarallisessa kunnossa, joudutaan selvittämään, ovatko kyseessä rakennusvirheet vai johtuvatko ongelmat kunnossapitoon liittyvistä laiminlyönneistä tai virheistä. Siltaa korjattiin vuonna 2016.

Ylläpidosta on vastuussa monia Italian maksullisia moottoriteitä operoiva Autostrade per l’Italia -yhtiö. Italian hallitus ilmoitti keskiviikkona käynnistäneensä prosessin yhtiön kanssa tehtyjen sopimusten purkamiseksi.

Autostrade per l’Italia -yhtiön omistaja on holding-yhtiö Atlantia.

Atlantian suurin omistaja on vaatemerkistään tunnetun Benettonin suvun sijoitusyhtiö Sintonia. Atlantian johtaja on miljardööri Gilberto Benetton. Yhtiö on noteerattu Milanon pörssiin.