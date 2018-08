Kuva Kreikasta saari- ja lomaparatiisina on viime vuosina murentunut. Dokumentin Vihan kehto (Golden Dawn Girls, 2017) alkulämmittelyissä ohjaaja Håvard Bustnes ihmettelee ääneen, mitä maalle on oikein tapahtunut.

Norjalaisdokumentti tarjoaa erääksi vastaukseksi tarkasti ja fiksusti rajattua näkökulmaa. Tapahtumissa keskitytään äärioikeistolaiseen Kultainen aamunkoitto -puolueeseen. Sen avoin natsimielisyys tulee dokumentissa hyvin selväksi.

Erityisen mielenkiintoisen, antoisan ja monilla tavoin todistusvoimaisen norjalaisdokkarista tekee keskitys kolmeen puolueen ytimessä olevaan naiseen. Ourania on psykologian opiskelija ja puolueen perustajan ja johtajan Nikolaos Michaloliakosin tytär, Jenny yhteiskuntatieteiden maisteri, jonka puoliso (entinen black metal -basisti ja leipuri) kuuluu puolueen johtoon.

Kolmikon vanhin Dafni on entinen sosialisti. Hän kertoo taustastaan ja näyttää siinä ohessa muun muassa valokuvaa, jossa hänet nähdään Che Guevaran tyttären vierellä. Dafnin poika kuuluu niin ikään puolueen johtoon.

Kun mieskolmikko istuu tutkintavankeudessa, naiset astuvat käytännön johtotehtäviin. Mies–nainen-asetelma saa dokumentin kuluessa oman huomionarvoisen ja merkittävän ulottuvuuden.

Mieskolmikon pidätys sai alkunsa törkeistä väkivallanteoista, jotka huipentuivat syyskuussa 2013 kansalaisaktivistin ja rap-artistin Pavlos Fyssasin murhaan. Se pystyttiin yhdistämään suoraan Kultaisen aamunkoiton jäseneen, ja silloinen hallitus ryhtyi vastatoimiin.

Norjalaisfilmissä on saatu vajaaseen tuntiin mahdutettua dramaattinen luku aikamme eurooppalaista todellisuutta. Sen pohjalla sykkivät rajut ja vihamieliset vastakkainasettelut, mihin olennaisena osana kuuluu valheen ja totuuden jännite. Vihan kehto on täyttä asiaa tärkeänä yhteiskunnallisena dokumenttina, jonka puhuttelevuus on sen monitasoisuudessa.

Yksilölliset äänenpainot ja häijy ideologinen retoriikka muodostavat elävän kokonaisuuden, joka antaa runsaasti ainesta syvempään pohdiskeluun. Tässä suhteessa norjalaisdokkari tarjoaa riittämiin myös ja ennen kaikkea varoittavia aineksia.

Dokumenttiprojekti: Vihan kehto. TV1 maanantaina 13.8. klo 21.30. Areena 29 pv.