Kirja johdattaa koulutielle.

Elokuussa jälleen kymmenettuhannet ekaluokkalaiset aloittivat koulutaipaleensa, enemmän tai vähemmän perhosia vatsanpohjassa.

Turvallista koulureittiä todennäköisesti harjoitellaan yhdessä vanhempien kanssa, mutta myös uudessa ryhmässä tarvittavia tunnetaitoja voi harjoitella, vaikkapa tämän kirjan avulla.

Mervi Juusola on tietokirjailija ja neuropsykiatrinen valmentaja, jonka kuvakirjan avulla tunteille löytyvät nimet ja niistä puhuminen helpottuu. Kirjassa on myös tunnekortit, joilla voi oppia analysoimaan omia tunteitaan, joiden kirjo on laaja.

Lapset suhtautuvat oudoksuen uusiin asukkaisiin.

Kirja antaa myös eväät oppia ystävällisyyden mestariksi: ”Ystävällisyys on hyviä tekoja, huomaavaisia sanoja ja hyviä käytöstapoja. Mitä enemmän maailmassa on ystävällisiä ja huomaavaisia ihmisiä, sitä helpompi ihmisten on tuntea hyvää mieltä. Ystävällisyys ja myötätunto ovat tehotyökaluja kiusaamista vastaan. Ystävälliset ja myötätuntoiset ihmiset eivät kiusaa toisia.”

Kaikki kaverisuhteissa ja koulussa syntyvät ikävät tilanteet eivät ole kiusaamista. Juusola opastaa erottamaan kiusaamisen:

”Jokainen on varmasti joskus epäystävällinen tai epäreilu toisia kohtaan. Kaikki ovat joskus huonolla tuulella ja sanovat tai tekevät asioita, joista toisille tulee paha mieli. Huonotuulisuus, epäystävällinen käytös tai riitely silloin tällöin eivät ole kiusaamista – vaikka ilkeys toisia kohtaan ei koskaan ole hyväksyttävää eikä hyvää käytöstä.

Kiusaaminen on epäystävällistä ja toista vahingoittavaa käyttäytymistä, joka toistuu usein, se voi olla ulkopuolelle jättämistä, ilkeää puhetta, nettikiusaamista tai vahingoittamista.”

Koulukiusaamisesta on puhuttu paljon, mutta sen ehkäisemisessä ei yleensä asetuta lapsen asemaan. Kukaan ei halua lapsestaan kiusaajaa tai kiusattua. Paras tapa ehkäistä kiusaamista on puhua siitä etukäteen: mitä kiusaaminen on, miten siihen pitää reagoida – silloinkin, kun itse ei ole sen kohteena. Hiljaiset sivustaseuraajat ovat kiusaamisen mahdollistava voimavara. He eivät uskalla puolustaa kiusattua, koska pelkäävät itse olevansa seuraava uhri.

Kirjan tarinan päähenkilöt ovat Tilda ja Sisu, jotka muuttavat vanhempiensa eron vuoksi maalta kaupunkiin. Uusi koti on suuressa kerrostalossa, jonka lapset suhtautuvat oudoksuen uusiin asukkaisiin. Koulussa Tildalla on arkana lapsena vaikeaa löytää uusia ystäviä, kun kaikilla tuntuu jo olevan omat parhaat kaverinsa. Sisu löytää uusia kavereita, mutta ystävyyssuhteiden säilyttäminen onkin vaikeampaa. Hankalan alun jälkeen tilanne helpottuu, ja molemmille löytyy ystäviä. Hyvässä lastenkirjassa ongelmiin löytyy ratkaisut!

Mervi Juusola: Kuinka minusta tuli rohkea– opi tunnetaitoja. Kuvitus Anni Nykänen. Otava 2018.