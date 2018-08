Patrizio Laina

Patrizio Lainà SAK:n pääekonomisti, väittelee rahareformista 20. lokakuuta.

SAK:n ekonomisti Patrizio Lainà, olet saanut väitösluvan. Tarkoittaako tämä siis, että väitöskirjasi on nyt valmis?

Sitä se oikeastaan tarkoittaa. Jäljellä on enää oikoluku, taitto ja painatus. Sitten on vielä itse väitös-tilaisuus, jossa puolustetaan omia argumentteja ja tieteellisiä näkemyksiä.

Mitä väitöskirjasi käsittelee?

Se käsittelee rahareformia eli rahanluontioikeuden siirtämistä pankeilta julkisen vallan tehtäväksi. Tutkin väitöskirjassani rahareformin taloudellisia ja poliittisia vaikutuksia sekä sen historiaa ja taustaa.

Väitöskirjassani olen esimerkiksi laskenut, että rahareformi toisi Suomen valtiolle noin kuusi miljardia euroa keskimäärin lisää rahaa joka vuosi. Sillä olisi merkittävä lisäys valtion budjettiin.

Kuinka kauan olet tehnyt työtä väitöskirjasi eteen?

Siihen on vierähtänyt kuutisen vuotta kokonaisuudessaan. Aloitin väitöskirjan tekemisen syksyllä 2012, mutta nyt olen ollut SAK:ssa jo puolitoista vuotta päätoimisesti ekonomistina. Minulla on ollut aiemmin muita sivuprojekteja. Nelisen vuotta olen tehnyt täyspäiväisesti työtä väitöskirjan eteen.

Sen sijaan, että kevennetään verotusta, sitä pitäisi päinvastoin kiristää.

Mennään sitten viikon puheenaiheeseen. Tiistaina alkoi valtion ensi vuoden budjetin tekeminen. Mitä odotuksia sinulla sen suhteen on?

En ainakaan odota hirveän suuria yllätyksiä. Valtiovarainministeriön virkahenkilöt ja valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) ovat aika yhdestä suusta sanoneet, että nyt on tarve aika tiukalle talouslinjalle.

Aika varmasti tiukalla budjettilinjalla mennään. Samaan aikaan on puhuttu työn verotuksen alentamisesta 200-300 miljoonalla eurolla kilpailukykykompensaatioiden mukaisesti. Me olemme SAK:ssa katsoneet, että ne on kokonaan jo kompensoitu.

Minkälaisia toimia valtion talous nyt edellyttäisi?

Nyt ei olisi kauhean hyvä aika veroelvytykselle. Veronkevennysten tekeminen keskellä korkeasuhdannetta ei ole järkevintä politiikkaa.

Menoleikkauksiakaan ei enää tarvita. Nyt pitäisi ennemmin puhua, mihin panostetaan. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoitukseen pitäisi tulla lisäpanostuksia. Työttömien yksilöllisiin palveluihin pitäisi myös panostaa selvästi nykyistä enemmän.

Tulopuolta kannattaisi nyt lähteä vahvistamaan. Sen sijaan, että kevennetään verotusta, sitä pitäisi päinvastoin kiristää. Nyt olisi hyvä hetki kiristää esimerkiksi pääomaverotusta.

