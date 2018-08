Englantilaisessa sarjauutuudessa Voit luottaa minuun (Trust Me, 2017) liikutaan arkisesti ajan hermolla ja pistetään jossain määrin uutta verta lääkärisarjaperinteeseen. Romantiikka on kaukana, kun saadaan ensi tuntuma julkisen terveydenhoidon tilaan. Kaupunki on Sheffield.

Naispäähenkilö on kokenut sairaanhoitaja, joka törmää työssään toistuviin potilaiden laiminlyönteihin. Hän kirjaa näkemänsä ylös ja tuo asian esille huonoin tuloksin.

Jatkon kannalta olennaisempi on hänen juttutuokionsa asiasta kiinnostuvan toimittajan kanssa.

Varsinaista jännitysvirtaa sarja saa päähenkilön uhkarohkeasta ja sellaisena myös arveluttavasta tempauksesta. Anastamansa lääkärin toimiluvan ja identiteettivarkauden turvin nainen aloittaa uuden uran Edinburghissa.

Dan Seftonin luoma ja käsikirjoittama sarja tarjoaa luontevia jännitysmomentteja toisensa perään, sen takaa valelääkärin helposti pettävällä pohjalla oleva toimenkuva. Ilmassa väreilee jatkuva paljastumisen uhka, mikä myös kannattelee tapahtumien tiivistunnelmaisuutta.

ILMOITUS

Päähenkilön sairaanhoitajan tausta antaa riittävää perustaa hänen puuhilleen, täysin pystymetsästä hän ei toimeensa tartu. Sitä paitsi hän on selvästikin omistautunut työlleen sairaiden parissa – hahmo on kuvattu positiiviseksi, vaikka rikoksen poluille mennäänkin.

Tarinan ydintä on nimenomaan päähenkilön hahmon ristiriitaisuus. Rooliin Doctor Who -sarjan uusin tähti (Kolmastoista Tohtori) Jodie Whittaker on juuri sopivasti taviksen oloinen ja uskottava.

Voit luottaa minuun, osa 1/4. TV1 perjantaina 10.8. klo 21.05. Areena 30 pv.