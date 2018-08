All Over Pres/Jarno Kuusinen

Hallituksen ja opposition vastakkainasettelu syvenee entisestään.

Tänään julkistetut puolueiden kannatusluvat puhuttavat kaikissa puolueissa: demarit ovat paalupaikalla, keskusta on saanut laskunsa käännettyä nousuun ja siniset ovat häviämässä kartalta.

Oppositiopuolueet perussuomalaiset, vasemmistoliitto ja vihreät ovat menettäneet kannatustaan Ylen Taloustutkimuksella teettämän mittauksen mukaan. Osa näiden puolueiden äänestäjistä on suunnannut oletetun voittajan vankkureille, SDP:hen.

Syksyn poliittinen keskustelu räväkkää

Kaikki kärkikolmikon puolueet – SDP, kokoomus ja keskusta – ovat edelleenkin mahdollisia pääministeripuolueita.

Odotettavissa on, että hallituksen ja opposition vastakkainasettelu syvenee entisestään. Hallituksen rivit rakoillevat puolueiden vahtiessa omaa reviiriään, kannattajia ja asioita. Lähestyvät eduskuntavaalit pistävät kansanedustajiin vauhtia.

Oppositiolta ei odoteta samanlaista yhtenäisyyttä kuin hallitukselta. Yhdessä asiassa opposition rintama on rikkumaton: kaikki oppositiopuolueet vastustavat sote-uudistusta, vaikka eri painotuksin.

Hyvin lähellä on, että sote-uudistus kaatuu hallituksen sisäisiin – ja etenkin kokoomuksen – kahnauksiin. Soten valinnanvapauden kaatuminen olisi iso tappio kokoomukselle, sillä valinnanvapaus kokoomuksen ajamassa muodossa ei toteudu seuraavalla hallituskaudella.

SDP hyötyy ykkössijastaan

Kannattaa muistaa, että liikkuvat äänestäjät voivat hyvinkin nopeasti kääntää kelkkansa toiseen suuntaan. Loppuvuodesta julkaistavat mielipidemittaukset ovat lähempänä vaalien tulosta kuin heinäkuun helteiden luvut.

SDP hyötyy kuitenkin kärkisijastaan. Oppositiopuolueen kärkipaikka tulo medianäkyvyyttä ja uskottavuutta puolueen politiikkaan. SDP on tehnyt solkenaan erilaisia avauksia. Mikään niistä ei varsinaisesti ole lähtenyt lentoon.

Peruskannattajien usko puolueeseensa näyttää vahvistuneen. Jos duunarit, kuten Ylen heinäkuussa Taloustutkimuksella teettämän kyselyn mukaan, palaavat SDP:hen on yhdenlainen selkävoitto perussuomalaisista. Puheenjohtaja Jussi Halla-ahon puolueesta tuleekin yhä enemmän maahanmuuttokiihkoilijoitten pesäpaikka.

Ykköspaikka on myös kovan onnen ja arvostelun kohteena olleelle puheenjohtajalle Antti Rinteelle lottovoitto. Rinteestä huolimatta puolueen kannatus on noussut. Hänen henkilökohtainen vetovoimansa vaikuttaa puoleen kannatukseen vähän.

Punavihreään hallitukseen pitkä matka



Puhtaasti punavihreään hallitukseen on vielä kirittävää kannatuksessa. Näiden lukujen valossa keskusta tai kokoomus tarvittaisiin SDP:n johtamaan hallitukseen. Eli palattaisiin jytkyä edeltävään aikaan, jolloin kaksi kolmesta suurimmasta puolueesta on hallituksessa.

Heinäkuun kannatuslukujen valossa – jos näissä luvuissa oltaisiin eduskuntavaalien jälkeen – hallituksen muodostaminen ei olisi helppo pesti Rinteelle. Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituskaudella hallitus ja oppositio ovat olleet selkeästi vastakkain myös ideologisesti.

Sipilän hallitus on selkeästi perinteinen oikeistohallitus. Se on yksityistänyt valtion omaisuutta, leikannut sosiaaliturvaa ja kaventanut julkista sektoria. Sote-uudistus on näistä suurin yksityistämishanke, jossa miljardeja siirtyisi yksityiselle sote-alan bisnekselle.

Kaikki eivät hyödy talouskasvusta



Ensi kevään eduskuntavaalit käydään hyvässä taloustilanteessa: näkyvissä on talouskasvun nousun taittuminen tai talouskasvu jatkuu vahvana. Molempia ennusteita riittää. Työmarkkinoilla on kaksijakoinen tilanne: noin 250 000:lle työllistyminen on vaikeaa, vaikka työpaikkoja on tarjolla.

Kokopäiväisessä vakiduunissa olevilla menee suhteellisen hyvin, ja uskoa tulevaisuuteen riittää. Sen sijaan sosiaaliturvalla ja työttömyyspäivärahoilla kitkuttelevat ovat kovilla. Hallituksen sosiaaliturvan indeksijäädytykset purevat.

Kaikilla ei mene vakiduunissakaan hyvin. Kaikkein pienimmillä palkoilla ei tulla toimeen: tarvitaan asumistukea ja jopa toimeentulotukea. Hallitus kuitenkin rummuttaa onnistuneensa talous- ja työllisyyspolitiikassa, mikä pistää vihaksi niillä ihmisillä, joilla menee heikosti talouskasvusta huolimatta.

Iso haaste onkin saada liikkeelle myös ihmiset, joilla ei mene hyvin. Heidän äänensä ratkaisevat, millainen hallitus käyttää valtaa eduskuntavaalien jälkeen. Erityisen iso tämä haaste on vasemmistoliitolle, jonka yksi poliittisista painopisteistä on heikossa asemassa olevat ihmiset.