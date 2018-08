Lehtikuva/Paul Ellis

Englannin Valioliiga käynnistyy tänään, kun Manchester United ja Leicester iskevät yhteen iltaottelussa Old Traffordilla. Avauskierros pelataan loppuun lauantaina ja sunnuntaina. Viikonlopun aikana saadaan esimakua kauden 2018–19 voimasuhteista sarjassa, jonka kärki on takavuosia tasaisempi ja laajempi.

Valioliigasta löytyy kuitenkin vain yksi selkeä mestarisuosikki. Asiantuntijapiireissä pienimmän kertoimen sarjan voittajaksi saa hallitseva mestari Manchester City. Pep Guardiolan prosessi oli vielä toissa kaudella kesken, mutta kausi 2017–18 oli täydellistä Cityn dominanssia alusta loppuun saakka. Sadan pisteen raja saatiin niukasti rikki ja maalejakin syntyi kolminumeroinen määrä.

Suomalaisittain suurin mielenkiinto kohdistuu tänä vuonna Valioliigan sijasta Championshipiin.

Joukkueen pallonhallintaan perustuva pelitapa on hiottu täydellisyyttä hipovaksi viimeisiä nyansseja myöten. Kaikki avainpelaajat jatkavat joukkueessa ja Leicesteristä saapunut Riyad Mahrez vahvistaa ryhmää entisestään. Nyt menestystä halutaan myös eurokentiltä. Tämän haasteen haltuun ottaminen vaatinee lisää leveyttä ja syvyyttä joukkueeseen parin täsmähankinnan kautta. Siirtoikkuna on auki vielä kuun loppuun asti.

Taivaansinisten vahvin haastaja tulee Merseysideltä. Myös Liverpool on saavuttanut seurana kiintopisteen, jossa menestystä on tultava. Rahaa on palanut uusiin hankintoihin vuoden sisällä satoja miljoonia ja manageri Jürgen Klopp on saanut jo riittävästi aikaa jalostaa futisfilosofiansa voittavaksi jalkapalloksi. Pool on siirtynyt seurojen nokkimisjärjestyksessä jatkuvasti korkeammalle. Tästä kertoo brassiveskari Alissonin siirto Liverpooliin. Muut seurat jäivät siirtosaagassa nuolemaan näppejään.

Kloppin pelitapa on Guardiolaa suoraviivaisempi ja Liverpool onkin ollut aiemmin vaikeuksissa nopeat vastaiskut eliminoivien matalien blokkipuolustusten kanssa. Viime kaudella nähtiin kuitenkin edistysaskeleita myös tällä osa-alueella.

Kärkikaksikon taustalla hiipii uutta tulemistaan tekevä Arsenal, joka sai vihdoinkin sanottua Arsène Wengerille näkemiin. Sevillassa ja PSG:ssä hienoa jälkeä tehneen Unai Emeryn johdolla kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota yksityiskohtiin ja tulos paranee heti ensimmäisellä kaudella.

Viime kaudella Valioliigan musta hevonen oli Burnley, joka uhmasi tekopaikkoja tilastoimalla joukkueille laskettua maaliodottamaa ja rynni sarjassa sensaatiomaisesti seitsemänneksi. ”Claretsin” onnistuminen perustui erittäin tiiviiseen puolustuspeliin ja perinteiseen pitkään palloon. Pelitapa oli kuitenkin tarkkaan organisoitu eikä se perustunut sattumanvaraiseen toimintaan.

Tänä vuonna Burnleyn temput ovat paremmin vastustajien tiedossa. Uutta perinteiseen pelityyliin nojaavaa ryhmää ei ole myöskään näköpiirissä. Nousijajoukkueista parhaat ainekset yllätyksiin ovat Fulhamilla ja Wolverhamptonilla. Ensin mainittu tuo lisämaustetta Lontoon paikallisderbyihin pyrkimällä hallitsemaan palloa kunnianhimoisesti. Wolvesin portugalilaisarmada on myös yllätysvalmis varsinkin syksyn otteluissa, kun aktiivisesta peli-ideologiasta ei ole vielä jouduttu tinkimään liikaa.

Suomalaisittain suurin mielenkiinto kohdistuu tänä vuonna Valioliigan sijasta Championshipiin, jossa pelaa tukku mielenkiintoisia kotimaisia pelaajia. Maajoukkueen vakiokalustoon kuuluva Teemu Pukki siirtyi Bröndbystä Norwichiin, jossa pelasi kauden avausottelussa laidalla. Tehoja on odotettavissa Kanarialintujen hakiessa nousua sarjatasoa ylemmäksi.

Maalivahti Niki Mäenpää siirtyi elokuun alussa Bristol Cityyn ja nappasi heti ykkösveskarin paikan itselleen. Topparina ja keskikentän pohjalla operoiva Thomas Lam on sen sijaan edelleen pattitilanteen edessä Nottinghamissa. Peliaika on kortilla, vaikka päävalmentaja Aitor Karanka on kehunut suomalaista kesän hyvien otteiden myötä. Muista suomalaispelaajista mainittakoon vielä lupaava hyökkääjä Marcus Forss, joka yrittää raivata tiensä avauskokoonpanoon Brentfordissa.

Lauantain vakiokupongilta löytyy kuusi kappaletta Valioliigan otteluita. Kierros on tasainen ja vaikeasti ennakoitava, joten otan tolpaksi kohteen 1 Chelsean siitäkin huolimatta, että seura on ollut turbulenssissa valmentajatilanteensa takia. Antonio Conte vaihdettiin Maurizio Sarriin aivan kauden kynnyksellä.

Championshipissa putoajajoukkue WBA:n kausi alkoi nihkeällä kotitappiolla Boltonia vastaan. Vaikeudet saavat jatkoa Norwichin vieraana. Kohteeseen varma kotivoitto.

Vakioveikkauksen peliaika päättyy lauantaina 11.8. kello 16.58. Kansan Uutisten Viikkolehti suosittaa 64 merkin järjestelmää: 2, 2(1), X(1), 1, 1(2), 1, 1, 1, X(2), 1(X), X(1), 1, 1.