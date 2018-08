Benoît Stella / CC BY-SA 3.0

Poliitikko hikoilee. Vaalitenttiin raijattu velkakello tikittää armottomasti, toimittaja tivaa ”eikö kukaan ajattele lapsia” ja elinkeinoelämä huutaa, että meno on aivan mahdotonta. Veroja on pakko saada alemmaksi ja palkkoja pudotettua, muuten tulee suuri Cthulhu ja vie kaiken.

Vaalien jälkeen iskee sitten paniikki. Puolueeton valtion virkamies rahaministeriöstä iskee eteen sellaiset paperit, että muuta vaihtoehtoa kuin leikkaaminen ei ole. Velkaa on jo liikaa, verot liian korkeita ja kohta se suuri Cthulhu oikeasti tulee, jos meno ei muutu.

Puolueettoman rahaministeriön virkamiehen mukaan sosiaalitukia ei ainakaan saa nostaa, ja niitä veroja olisi tosiaan mukava laskea, koska muuten markkinat, suuri Cthulhu johtajanaan, suuttuvat ja mustaksi muuttuvat.

Lepytelläkseen markkinavoimia poliitikko käy siis toimeen. Uhrauksia on tehtävä. Ensimmäisenä alttarille tulevat sosiaalituet, koska niihin tehtävät leikkaukset näkyvät nopeasti valtion menoissa. Eihän kymppi kenenkään taskussa tunnu.

Siitä on sitten hyvä edetä koulumaailmaan. Naps sieltä, toinen täältä ja jo on velkakelloa hidastettu. Koulukirjoja ei lapsilla ole, mutta kyllä kansa ymmärtää.

Mutta suuri Cthulhu ei näihin leikkauksiin tyydy. Markkinavoimat uhkaavat edelleen muuttua mustaksi, joten on aika rukata verotusta. Siitä on tehtävä kannustavampaa ja dynaamisempaa. Ei muuta kuin veroja alas. Dynaamisia vaikutuksia on saatava!

Dynaamisiin vaikutuksiin kuuluvat myös ne miljardit, jotka valtio antaa elinkeinoelämälle erilaisina tukina. Niiden leikkaaminen ei ole vaihtoehto, koska se ei ole kannustavaa ja dynaamista. Päin vastoin, niillä luodaan dynaamista markkinaa!

Nyt alkaa suuri Cthulhu nyökkäillä tyytyväisenä. Se sukeltaa takaisin Etelärannan syövereihin. Poliitikko tietää kuitenkin, että vesi siinä on matalaa.

Suuren Cthulhun kadottua poliitikko hengähtää tyytyväisenä. Markkinavoimat on lepytetty, nyt on aika katsella dynaamisia vaikutuksia. Pakkohan niitä on tulla, niin on suurissa kirjoissa ja Acemoglun kertomuksissa kerrottu.

Nyt on hyvä hetki järjestää se kansanäänestys, joka tuli luvattua, kun piti voittaa vaalit. Kyllä kansa ymmärtää, että pakon edessä tässä on leikattu. Sitä paitsi dynaamiset vaikutukset, ne kyllä auttavat. Eihän se menetetty kymppi voi kenenkään taskussa tuntua.

Äänestyspaikkojen sulkeuduttua alkaa poliitikon avustajilta tulla hälyttäviä viestejä. Kansa ei ole ymmärtänyt vastuullisuutta, siellä ne äänestävät sitä toista puolta, joka lupaa kuun, taivaan ja rajat kiinni.

Mitä enemmän kymppejä on lompakosta on viety, sitä enemmän on tartuttu lupauksiin. Poliitikon omalla asuinalueella sentään tunnetaan realiteetit ja dynaamiset vaikutukset. Yrityksen työntekijöille kun pitää maksaa paljon vähemmän palkkaa ja miljoonien palkasta jää enemmän käteen, kun veroja on leikattu.

Poliitikko katsoo huolestuneena Etelärantaan. Cthulhusta ei näy merkkejä. Parempi silti lähteä konsultiksi, muut saavat siivota tämän sotkun. Konsulttina sitä paitsi tienaa paremmin.

Kirjoituksen inspiraationa on tutkimus, jonka mukaan talouskuripolitiikka vaikutti brexitiin.