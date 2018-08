Lehtikuva/Martti Kainulainen

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) rummuttaa tiukan talouden puolesta meneillään olevassa ensi vuoden valtion talousarvion valmistelussa. Orpo katsoo kapeasta kirstunvartijan näkökulmasta. Hänen missionsa on valtiontalouden tasapaino, hinnalla millä hyvänsä. Yhteiskunnalliset visiot puuttuvat.

Orpon kengässä on nyt 250 000 kiveä, työttömyyden kova ydin. Hallitus on herännyt vihdoin ruususenunestaan havaiten, että talouskasvu ei poistanutkaan työttömyyttä. Suuri joukko työllistyneistä on tullut työvoiman ulkopuolelta: he ovat opiskelijoita tai muita, jotka eivät ole ilmoittautuneet työttömiksi työnhakijoiksi.

Kolmen kansliapäällikön kopla alkaa valmistella valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Martti Hetemäen johdolla elokuun loppuun mennessä nopeita keinoja, joilla pitkäänkin työttömänä olleet voisivat työllistyä.

Sipilän hallituksen jäljet pelottavat. Hallitus on kurittanut työttömiä eri tavoin leikkaamalla ja kiristämällä. Erityisen raskaaksi työttömät ovat kokeneet aktiivimallin seuraukset. On mahdollista, että hallitus kiristää ja leikkaa edelleen työttömiltä.

Työpaikat ovat syntyneet pääasiassa hyvän talouskasvun seurauksena hallituksen toimista huolimatta. Niillä on ollut vain vähäinen merkitys.

STTK:n ekonomisti Ralf Sund esittää Kansan Uutisten verkkolehdessä järeitä työvoimapoliittisia keinoja. Hän lisäisi selkeästi palkkatuen määrää. Hyvä vertailukohta on Ruotsi, jossa aktiiviseen työvoimapolitiikkaan on satsattu jo useita vuosikymmeniä, parhaimmillaan jopa nelinkertaisesti kansantalouteen suhteutettuna.

Palvelutarjonta ja aktiivinen työvoimapolitiikka ovat estäneet syrjäytymistä työmarkkinoilta toisin kuin Suomessa. Edelleenkin on iso joukko finanssikriisin jäljiltä työmarkkinoilta ulosajettuja, koska heidän kohtaloonsa ei ole havahduttu tarpeeksi ajoissa. Sund varoittaa poliitikkoja toistamasta tätä.

Pitkällä aikavälillä kyse on myös julkisen talouden kannalta kannattavasta investoinnista, kun työn syrjästä saavat kiinni myös ihmiset, joiden on vaikea pysyä työmarkkinoilla.

Sen paremmin työttömät kuin työllisetkään eivät hyväksy enää työttömien kurjistamista. Pitkään työttömänä olleet tarvitsevat face to face -tukea. Monilla on myös terveydellisiä ongelmia. Joillekin työkyvyttömyyseläke olisi helpotus.

Työmarkkinoilla kermankuorinta on täydessä vauhdissa. Hallituksella on vastuu, että myös heikoimmin työllistyvät pidetään mukana.

