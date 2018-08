Piotrus/CC-BY-SA-2.5

Tjäreborg ja Matkavekka ovat jo poistaneet Loro Parquen retkikohteistaan.

Animalia on vedonnut suomalaisiin matkanjärjestäjiin, jotta nämä luopuisivat Teneriffalla sijaitsevan Loro Parque -eläinpuiston markkinoinnista ja sinne suuntautuvien retkien tarjoamisesta. Tjäreborgin lisäksi Matkavekka on juuri ilmoittanut, että se on poistanut puiston retkikohteistaan.

Loro Parque tunnetaan miekkavalasnäytöksistä. Yksi puiston kuudesta miekkavalaasta on luonnosta kiinni otettu Morgan-niminen naaras, jonka näytöskäyttöön ei kansainvälisten sopimusten nojalla ole lupaa.

Morgan otettiin kiinni Hollannin aluevesiltä vuonna 2010. Hollannista se siirrettiin Teneriffalle tutkimustarkoitukseen perustuvalla poikkeusluvalla vuonna 2011.

– Tässä tapauksessa on monia hämäriä yksityiskohtia, joita matkanjärjestäjien esitteissä ei kerrota. Eläinjärjestöt ja tutkijat epäilivät jo aiemmin, että Morgania tullaan käyttämään lisääntymistarkoituksiin. Tämä on nyt käynyt todeksi, ja Morgan saa poikasen lähiaikoina, kertoo Animalian hallituksen jäsen Niina Lätti.

Kaksi matkanjärjestäjää markkinoi Loro Parqueta edelleen

Edellisen kerran matkanjärjestäjiin vedottiin kaksi vuotta sitten. Tuolloin Tjäreborgille, Finnmatkoille (nyk. Tui Finland), Aurinkomatkoille ja Lomamatkoille (nyk. Matkavekka) luovutettiin yli 5 000 henkilön allekirjoittama vetoomus, jossa vaadittiin Loro Parque -puiston retkistä luopumista. Neljästä Animalian kontaktoimasta yrityksestä siis kaksi on luopunut Loro Parquesta retkikohteenaan.

Viime viikolla kansainvälinen Thomas Cook -matkailuyritys ilmoitti, että se aikoo lopettaa retket miekkavalaskohteisiin, joista yksi on Loro Parque. Suomessa toimiva Tjäreborg kuuluu Thomas Cook -konserniin.

Matkavekka on heinäkuussa 2018 poistanut puiston retkikohteistaan. Matkanjärjestäjä kertoi Animalialle, että kohde päätettiin poistaa, koska puiston yhteydessä on käyty keskustelua miekkavalaiden huonosta kohtelusta.

Animalia vetoaa edelleen niihin suomalaisiin matkanjärjestäjiin, jotka tarjoavat retkiä Loro Parqueen.

– Ei riitä, että paikkaan ei tehdä opastettuja omia retkiä, vaan yritysten tulisi nyt osoittaa suoraselkäisyyttä ja yksiselitteisesti lopettaa puiston markkinointi. Ainakin Aurinkomatkat ja Tui mainostavat puistoa sivuillaan. Vetoammekin nyt näihin ja muihin Suomessa toimiviin yrityksiin, jotka markkinoivat edelleen kohdetta. Eettisin teko tällä hetkellä on Loro Parque -retkien mainostamisen ja tarjoamisen lopettaminen, sanoo Animalian toiminnanjohtaja Mai Kivelä.