Lehtikuva/Abdo Hyder

Uutistoimiston mukaan Saudi-Arabia on rekrytoinut vähintään satoja al-Qaidan taistelijoita rinnalleen Jemenin sodassa.

Saudi-Arabian johtama koalitio on monasti väittänyt saavuttaneensa merkittäviä voittoja taistelussa al-Qaidan terroristeja vastaan Jemenissä. Monet voitoista on kuitenkin saavutettu ampumatta laukaustakaan, kerrotaan uutistoimisto AP:n maanantaina julkaisemassa raportissa.

Todellisuudessa koalitio on useita kertoja tehnyt salaisia sopimuksia al-Qaidan taistelijoiden kanssa. Heille on saatettu maksaa siitä, että he ovat lähteneet kaupungeista ja kylistä. He ovat usein saaneet pitää aseensa, varusteensa ja tukuittain anastamiaan rahoja.

Ja vieläkin enemmän: vähintään satoja al-Qaidan taistelijoita on rekrytoitu koalition omiin riveihin.

Yhdysvallat pidättäytyy lennokki-iskuista al-Qaidaa vastaan.

Yhdysvallat osallisena

Saudi-Arabian tärkein kumppani Jemenin sodassa on Arabiemiraatit. Koalitio saa tukea muun muassa Yhdysvalloilta ja Britannialta. Yhdysvallat toimittaa koalitiolle tiedustelutietoa ja antaa ilmatankkausta sen taistelukoneille.

ILMOITUS

Näin siis myös Yhdysvallat on vähintään epäsuorasti kumppanina Arabian niemimaan al-Qaidalle (AQAP), jonka Yhdysvallat on virallisesti julistanut vaarallisimmaksi jäljellä olevista al-Qaidan osista.

AP:n laajaan haastatteluaineistoon perustuvassa raportissa todetaan: ”Sopimusten keskeiset osapuolet sanovat, että Yhdysvallat on tietoinen järjestelystä ja pidättäytyy lennokki-iskuista [al-Qaidan joukkoja vastaan].”

Saudi-Arabian johtama koalitio on vuodesta 2015 lähtien taistellut Jemenissä Iranin tukemia huthi-kapinallisia vastaan.

Amerikkalaisen Jamestown-säätiön analyytikko Michael Horton sanoo AP:lle, että taisteleminen Saudi-Arabian ja Arabiemiraattien rinnalla väitettyä Iranin ekspansionismia vastaan on ohittanut taistelemisen al-Qaidaa vastaan. Hortonin mukaan Yhdysvaltain sotilaspiireissä on kuitenkin paljon levottomuutta sen takia, että Jemenissä autetaan al-Qaidaa.

AP:n mukaan ensimmäinen sopimus tehtiin keväällä 2016, jolloin tuhansia al-Qaidan miehiä päästettiin lähtemään Mukallan satamakaupungista. Saudikoalition joukot tulivat kaupunkiin kaksi päivää myöhemmin ja väittivät sitten surmanneensa taisteluissa satoja al-Qaidan jäseniä.