Lehtikuva/Ina Fassbender

Kynnysarvot saattavat ylittyä aiemmin arvioitua alemmalla tasolla ja ilmastonmuutoksesta tulla siten peruuttamaton.

Joukko ilmastotutkijoita on julkaissut tieteellisen artikkelin, jonka mukaan saatamme olla jo lähellä tilannetta, jossa ilmastonmuutoksesta tulee itse itseään ruokkiva mekanismi.

Proceedings of the National Academy of Sciences -lehdessä julkaistun artikkelin mukaan peruuttamattomat muutokset voivat käynnistyä jo silloin, kun maapallon keskilämpötila on noussut 2 astetta verrattuna esiteolliseen aikaan.

Tällä hetkellä lämpötila on noussut hieman yli 1 asteen verran, ja nousuvauhti on 0,17 astetta vuosikymmenessä.

Fossiilisista polttoaineista luopuminen ei yksinään riitä.

Dominovaikutus

Ilmastonmuutoksesta tulee hallitsematon, kun takaisinkytkentämekanismit muuttavat nykyiset hiilinielut hiilen nettoluovuttajiksi.

Artikkelissa analysoidaan kymmentä keskeistä tekijää, joista vaikutukseltaan suurin on arktisen alueen ikiroutaan sitoutunut metaani. Ikiroudan sulaessa metaani alkaa vapautua ilmakehään.

Muita tekijöitä ovat muun muassa sademetsien – erityisesti Amazonasin – häviäminen, merenpohjan metaaniklatraatit sekä lumi- ja jääpinnan väheneminen napa-alueilla.

Pelkona on, että jos joku näistä tekijöistä ohittaa kynnysarvonsa ja alkaa puskea suuria määriä kasvihuonekaasuja ilmakehään, muut seuraavat perässä dominopalikoiden tavoin.

Seurauksena olisi maapallon muuttuminen kasvihuoneeksi, jonka lämpötila on korkeampi kuin kertaakaan 1,2 miljoonan viime vuoden aikana.

Luonto saattaa artikkelin mukaan sen jälkeen löytää uuden tasapainon 4–5 astetta esiteollista aikaa korkeammalta tasolta.

Seuraukset olisivat vakavia paitsi ekosysteemeille, myös yhteiskunnille ja taloudelle. Osa maapallosta muuttuisi asumiskelvottomaksi. Jäiden sulamisen takia merenpinta olisi 10–60 metriä nykyistä korkeammalla.

Kynnysarvot

Kynnysarvot ja takaisinkytkennät eivät ole mitään uutta ilmastotieteessä. Artikkelin keskeinen viesti on se, että ne voivat tulla vastaan alemmalla tasolla kuin on ennen oletettu.

Artikkelin kirjoittajat eivät väitä, että juuri 2 astetta on ratkaiseva luku. Todennäköisyyksiä laskemalla se on heidän mukaansa kuitenkin mahdollista.

Lämpenemisen rajoittaminen enintään 2 asteeseen on Pariisin ilmastosopimuksessa asetettu tavoite. Artikkelin mukaan tämä ei välttämättä riitä.

Siksi myöskään fossiilisista polttoaineista luopuminen ei yksinään riitä, vaan tarvitaan laajempaa arvojen ja käyttäytymisen muutosta, hiilinielujen suojelemista, metsien istuttamista ja teknologisia innovaatioita.

Helleaalto

Johtuuko laajoja alueita koetellut tämän kesän helleaalto ilmastonmuutoksesta? Se ei tietenkään yksin riitä todisteeksi, mutta yhdessä jatkuvasti nousevien vuosikeskiarvojen kanssa sopii kyllä kuvaan.

Artikkelin kirjoittajaryhmään kuuluva Johan Rockström sanoo BBC:lle, että maapallo saattaa olla aiemmin ajateltua herkempi lämpenemiselle.

Rockström huomauttaa, että helleaalto on iskenyt keskilämpötilan noustua yhdellä asteella. Se kertoo hänen mukaansa siitä, ettei pidä yllättyä, jos ilmaston lämmettyä lisää muutokset tapahtuvat aiemmin uskottua rajummin.