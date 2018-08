Eeva Suorlahti

Keiturin Sote on runsaat kaksi vuotta järjestänyt sosiaali- ja terveyspalvelut Virtain ja Ruoveden asukkaille. Nyt Ruovesi on päättänyt irtautua Keiturista ja se on käynnistämässä neuvottelut sote-yhteistyöstä Mänttä-Vilppulan kanssa.

Ruoveden suunnalla oli jo pitempään kipuiltu Virtain kaupungin omistaman Keiturin Sote Oy:n ympärillä. Kunnassa kiertää puheita sopimusrikkomuksista ja terveyspalvelujen heikosta saatavuudesta.

Viimeinen niitti näyttää olleen osakekauppojen kaatuminen. Ruoveden piti saada 40 prosenttia Keiturin osakkeista. Kaupat eivät kuitenkaan toteutuneet ajallaan asiasta tehdyn valituksen vuoksi. Tämän jälkeen Ruoveden kunnanjohtaja Eeva Kyrönviita erosi sote-yhtiön hallituksesta ja heinäkuun alussa Ruoveden valtuusto päätti äänin 18–3 irtautua yhteistoiminta-alueesta.

”Kinkkinen tilanne”

Vasemmistoliitolla on Ruovedellä kaksi valtuutettua. Heistä Raimo Leppänen istuu myös Ruoveden kunnanhallituksessa. Leppänen kannatti irtautumista. Hän pitää kuitenkin tilannetta hyvin kinkkisenä.

– Kantani perustuu omiin kokemuksiini ja kuntalaisilta saamaani palautteeseen. Terveyspalvelujen saatavuus on Keiturin perustamisesta lähtien ollut todella heikkoa varsinkin Ruovedellä. Täältä ohjataan ihmisiä kaiken aikaa Virroille, hän sanoo.

Lääkäreitä ei Leppäsen mukaan ole toisinaan ollut ollenkaan.

– Eikä palvelua ole aina saanut ihan täydellisesti omalla äidinkielellä, hän sanoo.

Näihin puutteisiin on Leppäsen mukaan pyydetty vastauksia, mutta ei ole saatu.

– Ei edes kustannuskehityksestä. Eli samanarvoiset palvelut maksaa paljon enemmän Ruovedellä kuin Virroilla, Leppänen sanoo.

Toisaalta Leppänen harmittelee sitä, että päättäjilläkin on aivan liikaa asiasta ”ei mustaa valkoisella” -tietoa.

– Puhutaan luottamuksen puutteesta ja sopimusrikkomuksista, jopa vakavista, mutta niistä ei ole näyttöä mustaa valkoisella, hän harmittelee.

Juupas eipäs -tilanne

Virtain kaupunginhallitus on valittanut Ruoveden irtautumispäätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, jotta se kieltäisi päätöksen toimeenpanon. Virtain mukaan Ruoveden päätös irtautua on laiton. Virrat vetoaa yhteistoimintasopimukseen, joka on voimassa vuoden 2019 loppuun.

Virtain kaupunginjohtaja Vesa Haapamäen kertoo, että he ovat käyneet keskusteluja asiasta myös sosiaali- ja terveysministeriön ohjausosaston hallintoneuvoksen Pekka Järvisen kanssa.

– Ministeriö pitää tätä laittomana. Jos Paras-puitelaissa sanotaan, että yhteistoiminta-aluetta ei saa purkaa niin että kaikille ei ole toimivaa ratkaisua, niin kyllähän se sitä myös tarkoittaa, Haapamäki sanoo.

Virroilla lakia luetaan aivan toisin.

– Hallituksen esityksessä 182/2017 todetaan, että Paras-puitelaki ei estä kuntaa vaihtamasta yhteistoiminta-alueesta toiseen, jos syntyvä rakenne täyttää kaikki kuntien osalla olevat velvoitteet. Ehdotettu puitelain velvoitteen olemassaolo ei siten estä kuntien yhteistoiminta-alueita sopimasta yhteistoiminnan laajentamisesta. Laki ei siis estä vaihtamasta, kunnanjohtaja Kyrönviita sanoo.

Haapamäki sanoo, että asiaa voi toki katsoa Ruoveden näkökulmasta, mutta Virrat jää ilman Paras-puitelain mukaista ratkaisua.

– Sellaiset laki nimenomaa kieltää.

Kehittämisinto päällä Ruovedellä

Kyrönviita harmittelee, ettei osakekauppoja syntynyt ajallaan.

– Meillä on hyvä kehittämisdraivi päällä ja yhtiö oli saanut jo parannettua monia asioita. En olisi missään nimessä halunnut, että joudumme tähän tilanteeseen. Olisin halunnut että yhteistyössä olisi saatu sovittua tämä. Mutta kun meni näin, niin nyt sitten katsomme uusiksi.

Maksoiko Ruovesi palveluista enemmän kuin Virrat, kuten on väitetty?

– Nämä on valmistelun alla olevia asioita, mutta kyllä siellä tällaista on havaittavissa. Mutta en voi siihen tässä vaiheessa kommentoida enempää, Kyrönviita vastaa.

Hän jatkaa, että tämä on ollut yksi niistä epäselvyyksistä, joita on ollut. Niistä tulee hänen mukaansa selvitystä myöhemmin.

Väitetyt sopimusrikkomukset liittyvät hänen mukaansa taloudelliseen raportointiin, jollaisia sopimus edellytti, mutta joita ei Kyrönviidan mukaan tullut sovitunlaisina.

– Eli irtautumisen syynä on vakava luottamuspula. Ja myös koko tämä prosessi, osakekauppojen viivästyminen, hallituspaikat, sopimusrikkomuksista, hän listaa.

Nyt Ruovesi aikoo siis hakea uutta yhteistyökumppania Mänttä-Vilppulan kaupungin suunnasta. Neuvottelukutsu on jo lähetetty sinne. Ruoveden valtuusto on seuraavan kerran koolla 13.8. Kokouksen esityslista on vasta kunnanjohtajalla valmistelussa.

Palvelutuotanto jatkuu normaalisti

Ruovesi ei siis aio jäädä yksin, vaan se on jo käynnistelemässä neuvottelut Mänttä-Vilppulan suuntaan. Eikä Ruovesi ole laittanut pillejä pussiin, vaan sote-palvelut pyörivät Keituri-yhteistyön merkeissä jatkossakin.

– Ei missään nimessä ole tehty päätöstä, että nyt palvelutuotanto katkaistaisiin. Se jatkuu kunnes meillä on sopimus uuden palvelutuottajan kanssa. Yhdessä pitää pystyä tekemään ja pitää muistaa miksi tätä tehdään eli asiakkaita eli kuntalaisia varten, Kyrönviita sanoo.

Virroilla lähdetään siitä, että sopimusta noudatetaan jatkossakin.

– Meidän kanta on se, että tällä mennään varmaan aika pitkään, ennen kuin tämä on kaikkien viranomaisten mukaan siitä pisteessä että sopimus aidosti voitaisiin päättää, liekkö se silloin jo maakuntauudistusaikaa, Haapamäki pohtii.