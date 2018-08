Kahdesti Yhdysvaltain puolustusministerinä maailman asioihin vaikuttanut Donald Rumsfeld muistetaan Saddam Husseinin hallinnon kaatumiseen ja seuranneeseen kaaokseen liittyvistä uutisista.

Uusintana esitettävä Errol Morrisin haastatteludokumentti Tuntematon totuus (The Unknown Known, 2013) on saanut nimensä Rumsfeldin 2002 kirjoittamasta muistiosta Mitä tiedämme? Se liittyi kysymykseen Irakin mahdollisista joukkotuhoaseista. Rumsfeld harjoittaa kysymyksen tiimoilta kielellistä pallottelua, jota on kommentoinut muun muassa slovenialaisfilosofi Slavoj Žižek.

Rumsfeld tietysti esittää vyyhden itselleen edullisesti, mutta ei lipevän valheellisesti. Ministerinä häntä voi pitää asialleen omistautuneena aatteen miehenä, joskin elämä on yllätyksiä täynnä – kulman taakse ei voi nähdä, kuten Rumsfeld ironisesti toteaa.

Tuntematon totuus keskittyy haastattelutilanteeseen, ja lisäksi nähdään arkistomateriaalia Rumsfeldin poliittiselta taipaleelta. Juuri tässä mielessä dokumentti on antoisa tuttavuus: se tarjoaa kurkistuksen vaikutusvaltaisen oikeistopoliitikon uraan ja sitä kautta julkisen amerikkalaisen vallankäytön huipulle – ottaen vielä huomioon, että republikaani Rumsfeldin ura käynnistyi jo Vietnamin sodan jälkimainingeissa.

Errol Morris on Michael Moorea tuntemattomampi ja hillitympi dokumentaristi. Hän antaa asioiden puhua paljolti omalla painollaan. Tuntematon totuus on oiva rinnakkaisteos Morrisin Oscar-palkitulle dokkarille Sodan oppitunnit (2003). Siinä uraansa kertailee aiempi puolustusministerikuuluisuus, yhtenä Vietnamin sodan pääarkkitehdeistä pidetty Robert S. McNamara (demokraatti).

ILMOITUS

Dokumenttiprojekti: Tuntematon totuus. TV1 maanantaina 6.8. klo 21.30, sunnuntaina 12.8. klo 11.35. Areena 2 kk 25 pv.