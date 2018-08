All Over Press/Sebastiao Moreira

Vankilassa istuva Brasilian ex-presidentti Lula da Silva julistettaneen vaalikelvottomaksi.

Brasilian työväenpuolue (PT) nimesi lauantaina vankilassa istuvan entisen presidentin Luiz Inácio Lula da Silvan ehdokkaakseen lokakuun presidentinvaaleihin.

Sunnuntaina puolue valitsi Lulan aisapariksi eli varapresidenttiehdokkaaksi São Paulon entisen pormestarin Fernando Haddadin.

Brasilian lakien mukaan rikoksesta tuomittu ei ole vaalikelpoinen, mikäli hänen vetoomuksensa on hylätty.

Lula on yhä selvästi suosituin ehdokas.

Lula da Silva tuomittiin viime vuoden heinäkuussa rahanpesusta ja korruptiosta yhdeksän ja puolen vankeuteen. Vetoomustuomioistuin torjui Lulan vetoomuksen tammikuussa ja korotti hänen tuomionsa 12 vuoteen.

Lula da Silva aloitti tuomionsa istumisen neljä kuukautta sitten. Lulan lakimiehet jatkavat kuitenkin edelleen oikeustaistelua hänen puolestaan ja pitävät tuomiota poliittisena.

Myös aika monet äänestäjistä katsovat, että vasemmistolaiselle Lulalle langetettu tuomio on vähintään liian kova verrattuna monien oikeistopoliitikkojen paljon törkeämpään korruptioon.

Keskusvaalilautakunnalla on syyskuun 17. päivään saakka aikaa ratkaista Lulan vaalikelpoisuus. Kielteistä ratkaisua pidetään lähes varmana. Lautakunnan puheenjohtaja Luiz Fux sanoi viimeksi muutama päivä sitten, ettei Lula ole vaalikelpoinen.

Lula yhä suosituin

Vankeustuomiostaan huolimatta Lula da Silva on yhä suosituin ehdokas. Hänen kannatuksensa on viime aikoina ollut noin 30 prosenttia.

Mielipidetiedusteluissa kakkosena on äärioikeiston ehdokas Jair Bolsonaro runsaan 20 prosentin kannatuksella.

Kaikki muut nimetyt ehdokkaat ovat kaukana perässä. Ehdokasasettelu päättyy 15. elokuuta.

Koska Lula suljettaneen vaaleista, työväenpuolueen taktiikkana on yrittää siirtää hänen kannatuksensa Haddadille. Haddad joutuu myös sijaistamaan Lulaa kampanjatilaisuuksissa ja tv:n vaalikeskusteluissa.

Haddad tunnetaan huonosti

Fernando Haddad toimi São Paulon pormestarina 2013–2017, mutta ei tullut valituksi toiselle kaudelle. Ennen pormestarikauttaan Haddad toimi opetusministerinä sekä Lulan että Dilma Rousseffin hallituksissa.

Haddadin ongelmana on, että hän on melko huonosti tunnettu São Paulon ulkopuolella. Gallupeissa hänelle on ilman Lulaa mitattu vain 1–2 prosentin lukemia. Kun vaihtoehdoksi on asetettu ”Haddad Lulan tukemana”, on Haddad saanut kymmenkunta prosenttia.

Haddad on 55-vuotias. Hänen taustansa on akateeminen; vuosina 2003–2011 presidenttinä ollut Lula puolestaan tuli tunnetuksi ammattiyhdistysliikkeestä.

Vuoden 2011 vaaleissa Lula onnistui siirtämään kannatuksensa valitsemalleen seuraajaehdokkaalle Dilma Rousseffille. Tuolloin hän ei voinut olla itse kolmatta kertaa peräjälkeen ehdokkaana.

Brasilian presidentinvaalien ensimmäinen kierros järjestetään 7. lokakuuta ja tarvittaessa toinen kierros 28. lokakuuta.