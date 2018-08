”Budapestin juutalaisena minäkin olin rohingya”, kirjoitti nykyinen miljardööri George Soros Newsweekissä vuonna 2015. Tekstillään hän viittasi Myanmarin sortoa paenneisiin rohingya-muslimeihin.

Soros muistaa maanalaisen elämänsä juutalaispoikana saksalaisten miehittämässä Budapestissa ja pystyy edelleen eläytymään ahdistettujen ihmisten ja pakolaisten tuntemuksiin. Hän on kirjoittanut paljon pakolaisuudesta ja tukenut eri järjestöjen pakolaisten auttamiseksi tekemää työtä.

Soroksen toiminta ei tee häntä suosituksi kaikkialla. Kevään vaaleissa Unkarin hallitsija Viktor Orbán teki hänestä maansa päävihollisen. 87-vuotias Soros pyrki Orbánin mukaan tuomaan miljoonia pakolaisia Lähi-idästä ja Afrikasta Eurooppaan tehdäkseen islamista maanosan pääuskonnon.

Guardian-lehden toimittaja kertoi, miten pakolaisiin myönteisesti suhtautuneisiin aktivisteihin oli otettu yhteyttä, udeltu tietoja järjestöistä ja luvattu niille apua. Avuntarjoajista ei sittemmin kuulunut mitään, mutta aktivistien lausuntoja julkaistiin sopivasti leikatussa ja vääristyneessä muodossa hallituksen medioissa. Orbánkin käytti niitä todisteina Sorosin vaarallisuudesta.

Tapaus jäi hämäräksi, kunnes myöhemmin kerrottiin vastaavia esimerkkejä eri puolilta maailmaa. Osoittautui, että israelilainen yksityinen tiedustelujärjestö Black Cube tarjoaa kyseisenlaista apua maksukykyisille asiakkaille. Orbán oli siis käyttänyt sen palveluita.

Kun presidentti Donald Trump ilmoitti USA:n vetäytyvän Barack Obaman Iranin kanssa vuonna 2015 solmimasta ydinsopimuksesta, kävi ilmi, että joku Valkoista taloa lähellä oleva taho oli pestannut Black Cuben likaamaan kahden Obaman hallinnon korkean virkamiehen mainetta. He olivat olleet mukana neuvottelemassa sopimusta, jota haluttiin ilmeisesti mustata virkamiehiä likaamalla.

Black Cube yritti löytää epäilyttäviä tietoja kyseisistä avustajista muun muassa heidän vaimojensa kautta. Toiselle soitti nainen, joka halusi konsulttiapua englantilaisen filmin tekijöille. Elokuvan aihe olisi ollut, millaista on olla korkea virkamies päättämässä sodasta ja rauhasta aikana, jolloin neuvotellaan ydinongelmista vihollismaan kanssa.

Toisen vaimoon otettiin yhteyttä sillä verukkeella, että tämä oli aktiivinen tyttärensä koulussa. Yhteydenottaja tarjosi apua koululle. Hän ei kuitenkaan suostunut puhumaan suoraan koulun edustajien kanssa, vaan halusi tavata avustajan vaimon.

Myöhemmin paljastui, että virkamiesten mustamaalaus oli tilattu pian sen jälkeen, kun Trump viime keväänä ensimmäisellä presidenttinä tekemällään ulkomaanvierailullaan kävi Tel Avivissa. Iranin ydinsopimuksen purku on ollut Israelin pääministerin Benjamin Netanjahun perustavoitteita. Ilmeisesti hän ei ainoastaan saanut Trumpia kumppanikseen ajamaan Iranin kanssa solmitun sopimuksen purkamista vaan myös välitti israelilaista apua ilmapiirin muokkaamiseen.

Trita Parsi on USA:n iranilaisten liiton puheenjohtaja ja osallistunut Yhdysvaltain Iranin-politiikasta käytyyn keskusteluun. Parsille soitti nuori mies, joka sanoi edustavansa jotakin lehteä ja halusi kuulla hänen mielipiteitään Iranin ydinsopimuksesta. Vähitellen haastattelija ryhtyi painokkaasti esittämään omia mielipiteitään aiheesta ja alkoi väittää, että Obama oli myöntynyt sopimukseen joidenkin Valkoisen talon palkkalistoilla olevien henkilöiden taloudellisten etujen vuoksi.

Steve Bannon on verrannut toimin-taansa EU-maissa Sorosiin, joka on avustanut ihmis-oikeusjärjestöjä joka puolella, mutta on kuitenkin ”paha mies”.

Asiassa ei päästy eteenpäin, ja haastattelu päättyi. Myöhemmin muuan lehtimies soitti Parsille ja luki osia käydystä keskustelusta. Parsi tietenkin ällistyi, mutta muisti myöhemmin, kuinka vuonna 2016 USA:n tiedustelupiirit olivat varoittaneet häntä siitä, että Trumpin piiri pyrkisi vaikuttamaan kielteisesti hänen, hänen järjestönsä ja sen liittolaisten maineeseen. Ne koettiin jarruksi pyrkimyksissä sanoutua irti ydinsopimuksesta.

Black Cuben operaatiolla ei ilmeisesti ollut vaikutusta siihen, että Trump lopulta päätti irtisanoa sopimuksen. ”Jos ulkomainen tiedustelujärjestö palkattiin auttamaan USA:n ulkopolitiikan keskeisen ja kansainvälisiä seurauksia aiheuttavan osatekijän muuttamisessa, on hyvin tärkeää saada tietää, kuka on antanut määräyksen, kuka on maksanut, keihin tiedustelu on kohdistunut ja onko jokin ulkovalta osallistunut siihen”, Parsi kuitenkin huomauttaa.

Nyt Trumpin entinen strategiajohtaja Steve Bannon on alkanut toimia USA:n ja Länsi-Euroopan äärioikeistolaisten ryhmien yhteistyön edistämiseksi. Hän on verrannut toimintaansa EU-maissa Sorosiin, joka on avustanut ihmisoikeusjärjestöjä joka puolella, mutta on kuitenkin ”paha mies”.

Aluksi Bannon on toiminut lähinnä Italiassa, jossa vasemmisto- ja oikeistopopulistiset ryhmät voittivat vaalit. Ne eivät pystyneet kuitenkaan löytämään pitkään aikaan yhteistä hallitusratkaisua. Jossain vaiheessa ulkopuoliset painostajat, Bannon heidän joukossaan, onnistuivat kuitenkin saaman sovun aikaiseksi, ja oikeistopopulistien Matteo Salvinista tuli sisäministeri.