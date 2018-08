Arja Hopsu-Neuvonen Helsinkiläinen martta jo 70-luvulta ja Marttaliiton kehittämispäällikkö, jonka erityisala ovat ruuat ja ravitsemus. Harrastaa mökkeilyä, marjastusta ja sienestystä.

Helteillä ruuan säilytyksen kanssa kannattaa olla tarkkana. Mitä virheitä sen suhteen tulee helposti tehtyä, Arja Hopsu-Neuvonen Marttaliitosta?

Itsellänikin tapahtuu sitä, että ruoka voi jäädä pöydälle pitkäksi aikaa. En tajua syötyäni, että ruuat laittaa välittömästi kylmään, oli kyseessä sitten aamupala, lounas tai päivällinen.

Ja jos lämmintä ruokaa jää yli, se kannattaa jäähdyttää nopeasti vaikka kylmässä vedessä, jos sitä on käytettävissä.

Myös esimerkiksi salaatit kannattaa kuljettaa heti viileään.

Minkä suhteen kannattaa olla erityisen varovainen?

Kala on herkkä, on se sitten tuoretta tai kypsennettyä. Samoin kannattaa olla huolellinen myös lihan kanssa, äyriäisistä puhumattakaan.

Se, mistä olen vouhottanut, on riisi. Keitetystä riisistä saa helposti vatsataudin, jos se on lämpimässä. Tämä yllättää monet, kun riisi mielletään samanlaiseksi kuin muut viljat. Riisin, riisipohjaisten ruokien ja leivonnaisten kylmäketjusta tulee pitää huoli.

Lisäksi majoneesipohjaiset ruuat pilaantuvat herkästi. Erityisesti itse tehty majoneesi on nykyisin muodikasta, kun erilaiset hampurilaiset ovat kovassa huudossa. Se on hyvin herkkää pilaantumaan, koska siinä on raakaa kananmunaa.

Miten kauppareissuihin on syytä varautua?

Suosittelen kylmälaukkua mukaan kylmäkalleineen.

Jos lähdetään matkalle, mennään vaikkapa mökille, ruuat kannattaa ostaa vasta läheltä määränpäätä. Niitä on turha kuljettaa satoja kilometrejä helteessä.

Muutenkin hyvä käytäntö tukea mökkipaikkakunnan elinvoimaa, lähiruokaa, lähijuomaa ja yrittäjyyttä.

Lisäksi kaupassa voi jopa tutustua paikallisiin ihmisiin.

Mitä voi seurata, jos ei huolehdi ruuan kylmäketjusta?

Vatsataudin voi saada hyvinkin nopeasti. Vatsataudissa olo voi helteellä olla monenkertaisesti pahempi kuin muuten, koska jo helle vaatii erityistä huolehtimista nesteen saannista. Lasten kohdalla on tarkka paikka, ettei tule nestehukkaa.

Mitä kesäherkkua voi syödä turvallisin mielin?

Kasvikset ovat suhteellisen vaarattomia. Ja tietysti marjat, jotka ovat juuri nyt kypsymässä. Niitä kannattaa nauttia vaikkapa kylmän jugurtin kanssa. Paljon parempaa kesäherkkua ei voi olla.