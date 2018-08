Sergio Leonen ohjaustyön Suuri gangsterisota (Once Upon a Time in America, 1984) alkuminuutit tekevät selväksi, että nyt mennään eri nuottien pohjalta kuin Kummisedissä. Niissäkin on varsin rankkaa näyttöä mafiarikollisten puuhista, mutta Leonen opus jyrää touhun ratkaisevasti aidomman tuntuiseksi.

Leonen tausta maineikkaiden westernien tekijänä on selvä, esimerkiksi jo heti aloituksesta tunnistaa Huuliharppukostajan (1968) tekijän käsialan.

Mielenkiintoista on, miten konnamittelöistä on suora linkki naisten seksuaaliseen nöyryyttämiseen. Sekin piirre kuvataan suorasukaisesti.

Pohjana on Harry Greyn romaani The Hoods (Roistot). New Yorkin juutalaiskortteleista lähtöisin olevat kaverukset (Robert De Niro ja James Woods) käynnistävät kieltolain päivinä omanlaisensa 30-vuotisen sodan. Kaksikon tie järjestäytyneen rikollisuuden huipulle on nopea.

Elokuvan genre-mielessä tutut jutut liittyvät rikollisryhmien välienselvittelyihin, korruptioon, erilaisiin välistävetoihin, ilmiantoihin ja ystävien pettämiseen. Tavallista dramaattisempia kohtaamisia nähdään myös rakkauspuolella.

Leone on mestari yhdistelemään oopperamaista laveutta, vankkaa realismia ja melodramaattista kiihkoa. Visuaalisen vaikuttavuuden ohella kerronnan voimaa tihentää taidokas risteily eri aikakausissa. Porttien availu tarinan nykyhetkestä menneisyyteen on lähinnä karismaattisen De Niron esittämän ikääntyneen rikollisen harteilla.

Downtown Abbey -sarjasta Elizabeth McGovernin vanheneminen on hoidettu maskeerauspuolella hieman huolimattomasti. Toista konnien välissä olevaa tärkeää naista esittää Tuesday Weld.

Suuri gangsterisota. Teema Fem perjantaina 3.8. klo 21.00. Areena 7 pv.