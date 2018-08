Lehtikuva/Tolga Akmen

Mitä enemmän talouskuripolitiikka vaikutti, sitä vahvempaa oli EU-eron kannatus eri puolilla Britanniaa.

Konservatiivihallituksen ajama talouskuripolitiikka saattoi ratkaista Britannian EU-jäsenyydestä käydyn kansanäänestyksen. Alueilla, joihin kohdistettiin voimakkaimpia leikkauksia, äänestettiin eniten EU-eron puolesta, selvisi Warwickin yliopiston tekemässä tutkimuksessa.

Konservatiivien ja liberaalidemokraattien hallitus aloitti kovan leikkauspolitiikan heti noustuaan valtaan vuonna 2010. Leikkaukset osuivat kipeimmin jo valmiiksi heikommassa asemissa olleisiin seutuihin, koska näillä alueilla asui enemmän yhteiskunnan tuista riippuvaisia ihmisiä.

Tutkimuksessa nostetaan esiin, että voimakkaasti EU-eroa ajaneen UK Independence Partyn (Ukip) kannatus nousi enemmän niillä alueilla, joissa hallituksen leikkaukset tuntuivat enemmän. Tutkimuksen mukaan Ukipin kannatus nousi keskimäärin 3,58 prosenttia alueilla, joissa talouskuripolitiikka vaikutti keskitasolla.

Tutkijat kävivät läpi myös eri äänestysalueiden yksityiskohtaisempia tilastoja. Esimerkiksi niin kutsutun makuuhuoneveron kohteeksi joutuneet ihmiset kääntyivät Ukipin kannattajiksi. Makuuhuonevero osui ihmisiin, jotka asuivat kaupunkien vuokrataloissa ja saivat tukea asumiseensa.

Talouskurin vaikutukset eri alueiden välillä olivat tutkimuksen mukaan 46,5–6,2 prosenttia. Mitä rikkaampi alue, sitä vähemmän leikkaukset tuntuivat.

Talousongelmat eivät syntyneet hetkessä

Tutkimuksessa esitetään, että talouskuripolitiikka pahensi jo olemassa olleita talousongelmia. Nämä ongelmat eivät ole syntyneet hetkessä, vaan ne ovat kehittyneet vuosikymmenten aikana.

Britannian lisäksi taloudelliset ongelmat ovat myös muualla lisänneet oikeistopopulististen ja ulkomaalaisvihamielisten puolueiden suosiota. Britannian EU-eroa ajaneet esittivät ennen kansanäänestystä täysin valheellisia väitteitä maahanmuutosta ja Britannian EU:lle maksamista rahoista.

Vuonna 2016 käyty kansanäänestys päättyi vuonna 2016 eroa ajaneiden voittoon. Eroa kannatti 51,9 prosenttia äänestäneistä.

Tutkimuksessa esitetäänkin, että EU-eron kannatus olisi voinut olla jopa 9,5 prosenttiyksikköä pienempi ilman talouskuripolitiikan aiheuttamaa shokkia. Tämä olisi johtanut jäsenyyden kannattajien voittoon.

Erohetki lähestyy kovaa vauhtia

EU:n ja Britannian eroneuvottelut ovat edenneet hyvin hitaasti. Pääasiassa syynä on se, että Britannian konservatiivihallitus on sekaisin. Se on myös riippuvainen pohjoisirlantilaisesta pikkupuolueesta, joka brittimielinen. Tämän vuoksi esimerkiksi kiistaa on siitä, minkälainen raja Pohjois-Irlannin ja Irlannin välille syntyy.

Ennen kansanäänestystä siitä ei keskusteltu. Keskustelua hallitsi eropuolen esittämät väitteet, että Britannia voi alkaa rahoittaa omaa terveydenhuoltoaan suuremmalla summalla. Väite osoittautui valheelliseksi heti kansanäänestyksen jälkeen.

Britannian on määrä jättää unioni ensi vuoden maaliskuun 29. päivä myös siinä tapauksessa, että minkäänlaista sopimusta ei ole tehty.