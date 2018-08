Jarmo Lintunen

Valtiovarainministeriö julkaisee budjettiehdotuksensa ensi viikon puolivälissä. Hyvin pian ilma on sakeanaan erilaisia poliittisia esityksiä. Opposition rooliin tämä kuuluu, mutta odotettavissa on, että hallituspuolueiden kansanedustajat aloittavat siltarumpupolitikointinsa.

Ensi kevään eduskuntavaalien johdosta keskustalainen siltarumpupolitiikka kokenee renessanssin kaikissa hallituspuolueissa. Kokoomuksella on tapana heitellä mahdottomia koepalloja, jolloin huomio kiinnittyy niihin ja merkittävämpiäkin asioita luiskahtaa eteenpäin.

Tämän hallituksen tuntien voi elokuun budjettiriihestä odottaa huonosti valmisteltuja esityksiä, jotka herättävät laajaa vastustusta. Monien vaalien läheisyys takaa sen, että sulle mulle -politiikka kukoistaa.

Kaikki kolme hallituspuoluetta kauhovat täkyjä omille äänestäjilleen. Kokoomus taistelee SDP:n kanssa pääministerin paikasta tulevassa hallituksessa. Keskusta yrittää saada pitkään jatkuneen syöksykierteensä oikenemaan.

Siniset taistelevat pelkästään olemassaolostaan. Puolueen eväät selvitä ylipäänsä hengissä näyttävät melko olemattomilta.

Hallitus pyrkii keräämään kaiken kunnian työllisyyden paranemisesta. Onhan se kohentunut, vaikka todellisista työttömyysluvuista ei olekaan yksimielisyyttä.

Työllisyys paranee hyvän talouskasvun ansiosta. Muusta ei ole tutkimusnäyttöä. Usko talouskasvuun on edelleen vahva, mutta puheenvuoroja talouskasvun hiipumisesta euroalueella on jo näkynyt.

Veronmaksajain keskusliitto kiirehti jo esittämään veronkevennyksiä. Tämä on täysin kokoomuksen linjan mukaista. Vastaavasti palkansaajat eivät – ainakaan kaikki – ole veronkevennysten kannalla taloudellisessa noususuhdanteessa.

Sipilän hallitus on keventänyt roimasti veroja. Vastaavasti se on leikannut sosiaaliturvaetuuksia muun muassa jäädyttämällä indeksitarkistukset leikkaamalla tasoa. Erityisen kovakätisesti se on kohdellut työttömiä.

Sipilän hallitus jää historiaan saavutuksinaan epätasa-arvon ja köyhyyden lisääminen sekä palvelujen ideologinen yksityistäminen. Nämä ovat pitäneet hallituksen myös kasassa.

Hallituksella on vain muisto jäljellä hehkutuksesta, jolla hallituspuolueiden puheenjohtajat keskustan Juha Sipilä, perussuomalaisten Timo Soini ja kokoomuksen Petteri Orpo aloittivat hallitustaipaleensa.

sirpa.puhakka@kansanuutiset.fi