VTT:n uusi tuoli on kompostoitava

Materiaalista voinee valmistaa muovihaarukoiden korvaajia.

Suomessa on kehitetty korvaava materiaali kovalle muoville.

VTT:n täysin biopohjainen materiaali korvaa vanhoja fossiilisia muoveja. Tiimipäällikkö Lisa Wikströmin mukaan aine sopii korvaavaksi materiaaliksi mm. muovituoleihin.

– Esimerkiksi huonekalujen tuotantoon soveltuvana uusi aine on houkutteleva vaihtoehto puulle ja markkinoilla oleville biokomposiiteille muotoiltavuutensa ja värjättävyytensä ansiosta. Aine on myös biohajoava.

Uuden aineen pohjana on jo kaupallisessa käytössä oleva biomuovi.

– Me olemme yhdistäneet siihen puusta valmistetun selluloosakuidun. Se on samaa sellua, jota käytetään paperin valmistukseen, Wikström kertoo.

Tämä ei hänen mukaansa ole uusi keksintö.

– Uutta on se, että VTT on parantanut materiaalin ominaisuuksia biopohjaisilla lisäaineilla niin, että sen tekniset ominaisuudet ovat parempia.

Wikströmin mukaan VTT:n aine sopii korvaamaan monia muovituotteita.

– Esimerkiksi EU:n kieltämät muovihaarukat olisi mahdollista valmistaa meidän aineestamme, mutta jonkinlaista materiaalin optimointia se todennäköisesti vaatisi.

Sellu ja muovi sulautuivat yhteen



Aineen pohjaksi tarvittiin biomuovi, jotta tuote on muotoiltavissa perinteisin muovintyöstömenetelmin.

VTT:n materiaalista valmistettuja tuotteita ei ole vielä kaupoissa, vaikka se Wikströmin mukaan olisi mahdollista. Yksi kokeilu kuitenkin on.

Ensimmäinen mallituote on design-tuoli, joka on valmistettu VTT:n, Plastec Finlandin ja KO-HO Industrial Designin yhteistyönä.

– Perinteisellä sulaseostus- ja ruiskuvalutekniikalla muotoiltu tuoli on valmistettu puupohjaisista selluloosakuiduista, uusiutuvasta ja teollisesti kompostoitavasta lämpömuovattavasta massasta, Wikström kertoo.

Hänen mukaansa tuolin valmistamisessa haastavinta oli, että samanlaista materiaalia ei valmista kukaan.

– Saavutimme kaikki asettamamme tavoitteet. Materiaali on valmistettu 100-prosenttisesti biopohjaisista aineksista. Selluloosakuidun osuus on siitä merkittävä, tuote näyttää hyvältä ja aineen suorituskyky on erinomainen. Tuolista tuli vähän kalliimpi kuin perinteinen fossiilinen muovituoli.