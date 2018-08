Lehtikuva/Roni Rekomaa

Suomesta palautettuja tapettu aiemmin kotimaassaan – Li Andersson ymmärtää kansalaistottelemattomuutta ”kun pelätään, että toisen henki on vaarassa”

Suomalaiset eivät enää voi luottaa oikeusvaltioperiaatteiden ja palautuskiellon toteutumiseen turvapaikkaprosesseissa ja palautustilanteissa, sanoo vasemmistoliiton puheenjohtaja.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ymmärtää, että ihmiset ovat valmiita kansalaistottelemattomuuteen vastustaessaan pakkopalautuksia. Andersson kommentoi Twitterissä eilistä tapausta, jossa lentokoneessa ollut nainen protestoi koneessa näkemäänsä ihmisen pakkopalauttamista.

Protestoija, vihreiden eduskuntaryhmän lainsäädäntösihteeri Aino Pennanen kertoo Helsingin Sanomissa, että koneen kahdella viimeisellä penkkirivillä oli neljä poliisia, jotka olivat painaneet nippusiteissä olleen ihmisen pään alas. Pakkopalautettava ihminen oli Pennasen mukaan vaikertanut ja pyytänyt apua.

– Suomesta palautettuja ihmisiä on aikaisemmin tapettu kotimaassaan. Tämän johdosta on ymmärrettävää, että ihmiset toimivat jakamattoman ihmisarvon puolesta kansalaistottelemattomuuden keinoin, silloin kun pelätään, että toisen henki on vaarassa, Andersson kirjoittaa Twitterissä.

Suomesta palautettuja ihmisiä on aikaisemmin tapettu kotimaassaan.

Suomesta palautettuja ihmisiä on aikaisemmin tapettu kotimaassaan. Tämän johdosta on ymmärrettävää, että ihmiset toimivat jakamattoman ihmisarvon puolesta kansalaistottelemattomuuden keinoin, silloin kun pelätään, että toisen henki on vaarassa.

1/2 — Li Andersson (@liandersson) 1. elokuuta 2018

Jatkoviestissä Andersson huomauttaa, että turvapaikanhakijoiden oikeusapuun on pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallituksen toimesta tehty heikennyksiä. Niiden johdosta suomalaiset eivät enää voi luottaa oikeusvaltioperiaatteiden ja palautuskiellon toteutumiseen turvapaikkaprosesseissa ja palautustilanteissa, Andersson jatkaa.

– Palautettavilla saattaa myös olla lupaprosesseja kesken.

Hallituksen tekemät heikennykset tp-hakijoiden oikeusapuun on johtanut siihen, että suomalaiset eivät enää voi luottaa oikeusvaltioperiaatteiden ja palautuskiellon toteutumiseen turvapaikkaprosesseissa ja palautustilanteissa.Palautettavilla saattaa myös olla lupaprosesseja kesken — Li Andersson (@liandersson) 1. elokuuta 2018

Uusi Suomi -verkkolehti kertoi tämän vuoden helmikuussa, että Suomen käännyttämiä ihmisiä on kuollut väkivaltaisesti sen jälkeen kun heidät on palautettu.

Jatkolento huoletti pakkopalautusta enemmän

Pennasen protesti päättyi siihen, että hänet poistettiin koneesta. Muut matkustajat eivät hänen mukaansa halunneet osallistua protestiin. Yksi matkustajista oli huolissaan, että ei ehdi jatkolennollaan.

Samaan aikaan koneessa oli nippusiteissä ollut ihminen, jota oltiin pakolla poistamassa maasta.