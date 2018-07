Lehtikuva/Jarno Mela

Työperäinen ja seksuaalinen hyväksikäyttö ovat lisäännyttyä auttamisjärjestelmässä on ennätysmäärä ihmisiä.

Rikosuhripäivystyksessä asiakkaana oli 106 ihmiskaupan tai sen kaltaisen rikoksen uhria kesäkuun lopussa. Asiakkaina olevista ihmiskaupan uhreista enemmistö on miehiä eli 65 miestä ja naisia 41.

– Varsinaisista ihmiskauppatapauksista peräti 52 liittyy työperäiseen hyväksikäyttöön ja 21 seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Joissakin tapauksissa hyväksikäyttö on ilmennyt useampana kuin yhtenä ihmiskaupan muotona, kertoo ihmiskaupan uhrien auttamistyön erityisasiantuntija Pia Marttila Rikosuhripäivystyksestä.

Ihmiskaupan uhrien asiakkuudet ovat lisääntyneet vuosittain. Vuonna 2014 ihmiskaupan uhreja oli Rikosuhripäivystyksessä asiakkaina 15 ja viime vuonna 94. Nyt pelkästään kesäkuun loppuun mennessä asiakkaita oli jo 105.

Ihmiskaupan uhrien määrä on lisääntynyt merkittävästi Suomessa.

Suomessa ihmiskauppa voi ilmetä työperäisen ja seksuaalisen hyväksikäytön lisäksi muun muassa pakkoavioliittona tai muuna parisuhteisiin liittyvänä hyväksikäyttönä. Ihmiskauppaa voivat olla kaikki sellaiset tilanteet, joissa uhri on asetettu ihmisarvoa loukkaaviin olosuhteisiin. Rikosuhripäivystyksessä on asiakkaina 24 eri kansalaisuuden edustajaa.

– Viime aikoina asiakkaaksi on tullut entistä enemmän turvapaikanhakijataustaisia henkilöitä, joita on hyväksikäytetty Suomessa työvoimana. Ihmiskaupan uhri voi olla myös Suomen kansalainen, joka on esimerkiksi pakotettu rikolliseen toimintaan. Heillä on erityisen korkea kynnys hakeutua viranomaisavun piiriin pelätessään joutuvansa itse syytteeseen, muistuttaa Marttila Rikosuhripäivystyksestä.

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmään on hakeutunut ennätysmäärä uusia asiakkaita tämän vuoden alussa. Kesäkuun lopussa auttamisjärjestelmän piirissä oli 379 henkilöä. Luvussa on mukana asiakkaiden huollettavana olevia alaikäisiä lapsia 80. Asiakkaista 40 on tullut auttamisjärjestelmän asiakkaaksi alaikäisenä.

Uusista asiakkaista on joutunut noin 40 prosenttia ihmiskauppaan viittaaviin olosuhteisiin Suomessa. Heistä kahdentoista arvioitiin joutuneen seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan, esimerkiksi prostituutioon pakottamisen uhriksi. Auttamisjärjestelmän mukaan seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi joutuvat uhrit hakeutuvat auttamisjärjestelmään harvemmin kuin työvoiman hyväksikäytön uhrit.

Tiedot selviävät auttamisjärjestelmän tuoreesta puolivuotiskatsauksesta.

Seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhriksi on joutunut tänä vuonna jo enemmän kuin koko viime vuonna, jolloin tunnistettiin kahdeksan seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvän ihmiskaupan uhria. Eniten hyväksikäyttöä tapahtuukin työn ja seksin kautta.

Avuntarve kasvaa edelleen

Eniten apua ovat hakeneet irakilaiset, somalialaiset ja afganistanilaiset. Euroopan alueelta avunhakijoita on ollut vain viisi. Auttamisjärjestelmän tilastojen perusteella vaikeiden olosuhteiden vuoksi kotimaastaan paenneisiin henkilöihin kohdistuukin korkea riski joutua ihmiskaupan kohteeksi.

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän -sivustolla kerrotaan, että kokonaisasiakasmäärä on korkeampi kuin koskaan aiemmin. Asiakkaita järjestelmässä on 299. Asiakkaiden alaikäisiä lapsia järjestelmässä on lisäksi 80, jolloin palveluiden piirissä on yhteensä 379 henkilöä. Autettavien määrä on on edelleen kasvussa.

Uhrit, jotka eivät ole halunneet hakea apua viranomaisilta, ovat voineet saada apua ihmiskaupan uhreja auttavilta järjestöiltä. Nämä apua saaneet uhrit eivät näy auttamisjärjestelmän tilastoissa.

Auttamisjärjestelmä toivoo yhä useamman ihmiskaupan uhrin löytävän avun piiriin uudistuneen ihmiskauppa.fi -nettisivuston kautta.