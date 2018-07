Cecilia Björkin käsikirjoittama ja ohjaama dokumentti Demokratian hyvä viikko (En Bra Vecka för Demokratin, 2017) vie Gotlannin Visbyssä heinäkuun alussa pidettävälle Almedalen-viikolle. Sen ideana on poliittinen avoimuus. Paikalle tulee kansanedustajia, toimittajia, intressiryhmiä, yhtiöitä ja PR-konsultteja.

Asian todentaa Björkin dokumentti, jonka näkymien perusteella voi puhua demokratian markkinatorista. Kirjossa löytyy, ja ääripäät kohtaavat fyysisesti varsin läheltä toisensa, kuten lopun megafonien välityksellä tapahtuva äänekäs vääntö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen ja sateenkaariväen kesken osoittaa.

Episodia lähestytään siten, että keskiössä ovat paikalla raportoimassa olevat Ylen tuolloinen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Hannele Muilu sekä Svenska Ylen toimittaja Ingemo Lindroos. Dokumentissa etualalle nousee pitkin matkaa juuri toimittajien työ; poliitikot ja muut osallistujat tulevat tavallaan siinä ohessa.

Erilaisten eturyhmien edustus näyttää olevan Almedalen-viikolla runsas, kirjava ja joidenkin kohdalla myös hyvin aktiivinen. Tästä antaa selkeimmän näytteen entisten rikollisten järjestön KRISin jykevä porukka.

Melko paljon tilaa saa myös erään kadunmiehen voimakkaan kritiikin kohteeksi joutuvan Ruotsin nuorten muslimien edustajan Rashid Musan osuus. Vastaavasti tulevissa syyskuun alun parlamenttivaaleissa mitataan ruotsidemokraattien riveistä kuuluvan repliikin kantavuus: ”Meillä on paljon energiaa ja kansan ääni”.

ILMOITUS

Dokumentti on antoisa tuttavuus välittäessään näkymiä ja tunnelmia poliittisesta kulttuurista, joka on samaan aikaan meitä niin lähellä ja osin myös kaukana. Juuri kulttuurisessa mielessä on varsin kuvaavaa, että SuomiAreenaan on otettu mallia nimenomaan Almedalen-viikosta.

Dokumenttiprojekti: Demokratian hyvä viikko. Teema Fem sunnuntaina 29.7. klo 22.00. Areena 2 kk 28 pv.