Kohtaaminen voi merkitä elämänmuutosta tai tuoda elämään seesteisyyttä. Se voi vaikuttaa jopa koko maailman tilanteeseen. Siksi jokaisella kohtaamisella on merkitystä, me emme aina vain huomaa merkityksiä heti. Jos kohtaat hellepäivänä uimarannalla iljettävän sinileväkukinnon, se voi olla alkusysäys luonnonsuojelun heräämiselle, vaikka et siihen saakka olisi niistä asioista piitannut. Jos kohtaat terveysaseman odotusaulassa taulun, joka herättää sinussa tunteita, se voi avata myöhemmin sinulle koko taiteen maailman.

Kesän mediaseksikkäin kohtaaminen tapahtui Helsingissä Trumpin ja Putinin välillä. Sen jälkimainingit lyövät edelleen. Vaikka sitä vauhditettiin mielenosoituksilla, toivon silti, että kohukohtaamisella olisi oikeasti merkitystä maailman tilanteisiin. Näillä miehillä on nyt mahdollisuuden avaimet käsissään, jos he kykenevät ja haluavat käyttää niitä. Monta sotaa olisi lopetettavissa, nälänhätää ja pakolaisvirtoja vähennettävissä ja ilmastonmuutos estettävissä, jos he päättäisivät yhdessä lähteä maailmanparantajiksi. Kukaan ei taida siihen uskoa, mutta haluaisin ehkä naiivistikin nähdä, että tämä kohtaaminen oli alkusysäys parempaan tulevaisuuteen.

”Ehdokkaan on hyvä kuunnella enemmän kuin itse puhua ihmisiä kohdatessa.”

Eliitin sanottiin kohdanneen Suomi-Areenassa Porissa. Toki siellä oli eliittiä keskustelijoina ja lähes jokaisessa keskustelussa joku kokoomuslainen, mutta tilaisuudet olivat maksuttomia ja kaikilla oli niihin vapaa pääsy. Tämä lähtökohta antaisi Suomi-Areenalle mahdollisuuden kohdata aidosti erilaisia näkemyksiä, sähköistää keskustelua ja haastaa yleistä mielipidettä, jos keskustelijoiksi otettaisiin enemmän erilaisia ihmisiä ja yleisö otettaisiin vaikkapa äänestyksillä mukaan.

Ihmisten kohtaamisella on merkitystä myös vaalien alla. Ehdokkaan on hyvä kuunnella enemmän kuin itse puhua ihmisiä kohdatessa. Silloin saa tietää, mitkä asiat ajassa puhuttavat. Arkitarinoihin liittyy lähes aina järjestelmän heikkouksia, joista saa hyviä eväitä vaaliohjelmiin.

Upeimpia kohtaamisia kesässä ovat kuitenkin olleet omien ja ystävien lastenlasten innokkaat kertomukset ihan tavallisista asioista, uintiretkestä tai mustikoiden löytämisestä. Sitä silmien tuiketta ei voita mikään, ja sillä, miten vastaat hänelle, voi olla todella iso merkitys lapsen itsetuntoon ja tuleviin vuosiin.